Compost di qualità da utilizzare in agricoltura

"Il compost di qualità in agricoltura": nuovo protocollo d’intesa tra Aisa Impianti Zero Spreco e Coldiretti che varano un servizio di consulenza agronomica per coloro che intendono impiegare il compost di qualità Amelia, prodotto nell’impianto di San Zeno. "Le nostre aziende potranno usufruire sia di un prodotto molto valido dal punto di vista agronomico che di assistenza per valutare con precisione i quantitativi necessari alle coltivazioni" ha spiegato Lidia Castellucci(nella foto), presidente di Coldiretti.