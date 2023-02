Completato il recupero degli argini del Cerfone

MONTEVARCHI

Ripristinati a Monterchi gli argini del torrente Cerfone, danneggiati dall’ondata di maltempo del 19 gennaio scorso, con oltre cento millimetri di pioggia caduti in poche ore. Una precipitazione intensa, che aveva lasciato le sue "ferite". Nonostante la manutenzione idraulica, adeguata e puntuale, che ha permesso di evitare il peggio, il reticolo aveva inevitabilmente subito qualche contraccolpo. In seguito alla ricognizione effettuata di concerto con il Comune, sono stati programmati i lavori di risistemazione; a distanza di un mese, le criticità risultano completamente sanate e il corso d’acqua ha ritrovato la sua forma e funzionalità. "Nel sopralluogo post evento abbiamo individuato piccole rotture arginali da sistemare in modo tempestivo, per evitare ulteriori danni. Due le più significative: in un punto, si è provveduto alla ricostruzione dell’argine con risistemazione della protezione al piede in massi; in un altro, il ripristino dell’argine si è accompagnato alla sistemazione della pista ciclabile adiacente", ha spiegato l’ingegner Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica, referente della Unità Idrografica Valtiberina. L’intervento ha richiesto in totale un investimento di 12mila euro.

"Il Consorzio di Bonifica destina ogni anno una parte di risorse per affrontare interventi imprevisti e non programmabili che devono essere risolti con immediatezza", ha commentato la presidente Serena Stefani. "La manutenzione ordinaria, effettuata ogni anno dal Consorzio di Bonifica, che la concorda anche con l’amministrazione comunale, funziona: la resistenza del reticolo alle piogge intense dello scorso 19 gennaio lo dimostra. Al termine dell’evento, si sono registrate alcune criticità, minime rispetto all’entità del fenomeno", ha aggiunto il sindaco Alfredo Romanelli.