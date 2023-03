Commozione e lacrime nell’ultimo saluto a Umberto

Nell’applauso, prolungato, c’è il senso di una comunità sconvolta per la perdita di un uomo conosciuto ed apprezzato. Pratantico ieri ha dato l’ultimo saluto a Umberto Valtriani, morto in un incidente stradale a 50 anni. La tragedia è avvenuta sabato sera poco distante da casa, dove l’uomo era diretto alla guida del suo scooter, dopo una giornata di lavoro al supermercato Pam di via Alfieri, dove era impiegato.

Restano da chiarire le cause della tragedia al centro degli accertamenti, dopo i rilievi stradali Forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, Valtriani ha improvvisamente perso il controllo del veicolo proprio all’altezza del ponte di Pratantico. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sarebbe finito prima contro il marciapiede poi al centro della carreggiata.

Nella carambola, il cinquantenne è stato sbalzato a terra finendo contro una colonnina di cemento. Ieri le lacrime e la commozione di una intera comunità hanno accompagnato il rito funebre nella chiesa della frazione aretina e stretto un cordone di affetto e vicinanza alla famiglia, nel giorno, terribile, del dolore e del distacco.