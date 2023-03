Come valorizzare le rievocazioni

È fatto anche di convegni il programma del capodanno dell’Annunciazione. Il primo domani alle 17 nella sala Vasariana al Praticino con l’incontro "Tutela e valorizzazione delle Rievocazioni Storiche". Sabato alle 10,30 la sala Vasariana ospita l’"Assemblea annuale Rievocazione Storica Toscana". Domenica alle 16,30 in biblioteca dibattito su "Il Capodanno dell’Annunciazione". "Il Comitato regionale delle rievocazioni storiche – ha spiegato Roberta Benini (nella foto), presidente del Comitato regionale delle rievocazioni storiche Toscane - ha accolto con piacere la candidatura di Arezzo. La scelta valorizza un settore diffuso in tutta la regione. Il Capodanno dell’Annunciazione sta diventando il contesto per valorizzare le molte realtà che da tempo vengono sviluppate e potenziate grazie al forte investimento regionale voluto dal presidente".