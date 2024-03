Come ridare vita a materiali che non si usano più

Abbiamo lavorato con Sara Lovari, bravissima artista casentinese. Abbiamo utilizzato tutti materiali di riciclo perchè, come dice lei, non dobbiamo usare quelli nuovi se il mondo è pieno di cose dimenticate che ci possono raccontare tante storie meravigliose e possono tornare a vivere in un’altra forma, come per magia. Ci siamo allora trasformati in tanti artisti-maghetti e abbiamo creato con il cartone i tasti del nostro magico pianoforte che ora è un bellissimo murales nella nostra scuola. Sara ci ha portato stoffe, bottoni, nastri, perline, francobolli e pirottini. Avevamo carte con rifiniture di polvere d’oro, orsetti, orologi, carte geografiche, francobolli e insieme abbiamo realizzato barchette e aeroplanini poi incollati sopra i tasti. C’era tanta allegria in classe ed è stato bellissimo lavorare tutti insieme. Ci siamo divertiti a ritagliare e attaccare la carta, creare disegni coi bottoni come cuori e smile, disegnare nei tasti la bandiera italiana e lo stemma della Fiorentina. Sui tasti ognuno ha scritto la frase che più gli stava a cuore. Eccone alcune: "I soldi non contano nella vita", "L’amore è tutto ciò che conta", "La vita è bella non la sprecate".

Creare con Sara è stata un’esperienza unica perchè ci ha insegnato che si può fare arte in modo semplice, con materiali di recupero e alla portata di tutti. Oltre a Sara, vogliamo ringraziare le aziende che sempre ci sostengono e ci regalano stoffe, carte, cartoni e materiali per i nostri progetti.