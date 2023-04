Come Pasqua: il turismo regala il bis Arrivi quasi in fotocopia, hotel pieni

di Alberto Pierini

AREZZO

Qualche francese in più, qualche tedesco in meno, una calata di italiani con famiglia. Sul primo ponte di primavera sventola bandiera non bianca ma multicolore. E rafforza le speranze di Pasqua. Perché i numeri a sorpresa pescati nell’uovo, perfino più soddisfacenti delle classiche collanine d’argento, trovano un’immediata conferma nella seconda metà di aprile. Ed è a tratti una conferma perfino in fotocopia.

Un esempio? I visitatori agli affreschi di Piero, uno dei must aretini: 1500 ingressi a Cappella Bacci dal venerdì santo alla Pasqua di Resurrezione e 1500 tra venerdì scorso e ieri. Un motivo c’è: ed è che in certe situazioni la Leggenda viaggia sul filo del tutto esaurito e l’esaurito ha fatalmente numeri uguali se non simili.

Ma è solo l’inizio: perché il ponte continua, le prenotazioni ci sono, oggi e domani San Francesco è aperta per gli innamorati dell’arte. E così per tutti gli altri obiettivi sensibili del turismo aretino. I dati ancora sono provvisori, anche perché quelli della bigliettazione non arrivano in tempo reale. Ma i 2731 ticket complessivi staccati a Pasqua sembrano ampiamente alla portata. Ad esempio Casa Vasari a ieri pomeriggio aveva già raggiunto quota 357.

Già i musei confermano la ritrovata prevalenza dei visitatori tricolori. Dei 1500 biglietti a Cappella Bacci mille sono di italiani. Dei 357 di Casa Vasari gli stranieri sono 77. E pensare che gli stranieri ci sono. Stavolta i più ci indicano una crescita interessante dei cugini francesi ma in realtà in centro si parlano tutte le lingue del mondo.

Un po’ meno gli americani ma del resto sono festività le cui date non corrispondono a quelle di oltre oceano e spesso neanche a quelle dei nostri vicini. E quindi l’invasione dall’estero è attesa più avanti, a cavallo della risalita delle temperature.

Di certo gli alberghi hanno fatto scopa. Non solo all’osservatorio di Booking si segnalavano ieri sera tre camere vuote in tutta la provincia (ma si sa che non tutte gli albergatori le piazzano sulla piattaforma) ma anche lo screening reale indica un tasso di occupazione oltre il 90% fino a domani. Con giornate a ridosso dal tutto esaurito.

Quindi bene le strutture: e il mordi e fuggi, il nostro turismo più generoso? L’indicatore degli infopoint segna la stessa direzione: da venerdì a ieri pomeriggio, quindi non ancora alla chiusura, eravamo a 1500 passaggi in tre giorni. Un po’ meno di Pasqua ma ricordiamo che il turista italiano è più refrattario a chiedere informazioni o consigli.

Di sicuro, ci confermano dalla Fondazione Intour, gli arrivi last minute hanno fatto la parte del leone e le prenotazioni già fioccano su maggio, il prossimo test. Uno dietro l’angolo, nel fine settimana che si va a saldare con lunedì primo maggio.

E del resto, numeri a parte, l’occhio prende la sua parte. Il centro è a tratti un muro compatto di persone, specie in quegli angoli dove la prospettiva si stringe e si concentra, come in via Seteria. I locali lavorano a getto continuo, le code agli indirizzi strategici, pensiamo solo a via Mazzini e a via Madonna del Prato, somigliano molto a quelle delle Fiere migliori. Fiere che tra l’altro già bussano alle porte, la prima pochi giorni dopo il ponte del primo maggio. Squadra che vince non si tocca. Al massimo si fotocopia.