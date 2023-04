Come gestire pazienti psichiatrici

Persone con problemi psichiatrici e l’approccio durante un intervento. È quanto cerca di affrontare la Misericordia in un incotro con i soccorritori. Sono molti di più di quanti si può pensare gli interventi che i soccorritori devono attuare in presenza di pazienti propriamente psichiatrici o pazienti che momentaneamente hanno stati di ansia e agitazione anche pericolosi.

Per questo è fondamentale che anche i soccorritori, come quelli della Misericordia, conoscano a fondo il problema e le modalità di intervento. Soprattutto quando questi interventi sono durante soccorsi d’emergenza. Nella sede della Misericordia di Arezzo si è tenuto un apposito incontro formativo con la collaborazione attiva del dottor Umberto Serafini, coordinatore infermieristico e del dottor Giampiero Di Piazza, direttore del reparto di Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) della nostra Asl. L’obiettivo: individuare le tecniche di descalation del comportamento aggressivo. Per i soccorritori diventa fondamentale avvalersene sia con i pazienti propriamente psichiatrici, già conosciuti e in cura, sia anche in tutti quei risvolti di agitazione, ansia e aggressività che possono manifestarsi in qualsiasi intervento di soccorso, magari a carico di familiari o congiunti del paziente che viene soccorso. Il prossimo incontro è in programma per mercoledì 3 maggio, dalle ore 21 alle 23. Si parlerà di "Genitorialità e stili di genitorialità".