Coltellate tra giovani per gelosia. Si indaga su precedenti aggressioni

di Claudio Roselli

Che vi possa essere una qualche correlazione fra i due gravi episodi avvenuti nell’arco di due settimane, ovvero l’accoltellamento di venerdì a e quello precedente in discoteca a Città di Castello? Di certo, i carabinieri hanno esteso le indagini a 360 gradi e vi stanno lavorando. L’ultima circostanza è stata dettata da motivi passionali, mentre l’altra sembra da ricondurre a motivi diversi, nonostante in entrambi i casi i coinvolti siano in esclusiva giovani originari dell’Albania che risiedono nei due principali centri dell’Alta Valle del Tevere.

È chiaro quindi che in questo momento gli albanesi stiano passando sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine, perché comunque due fatti del genere meritano la dovuta attenzione. A distanza di tre giorni, intanto, non è stata ancora sciolta la prognosi sul conto del 25enne sottoposto a intervento chirurgico per l’asportazione della milza al San Donato di Arezzo, né è stato ritrovato il coltello del quale l’albanese residente nel Tifernate si è servito per ferire il connazionale.

Le ricerche condotte assieme ai dipendenti del Comune , attraverso l’ausilio anche di un metal detector, non hanno prodotto risultati, almeno nella zona interessata del Campaccio; è facile quindi intuire che l’aggressore se ne sia liberato in un luogo diverso da quello dell’agguato, il che sta complicando il lavoro degli inquirenti; in base a quanto risulta, si sarebbe trattato di un coltello a serramanico appena acquistato dal ragazzo, a seguito dei ripetuti avvertimenti verso di lui nei due-tre giorni antecedenti alla sua violenta reazione, poi generata dal fatto che gli altri lo avrebbero più volte affrontato fisicamente per fargli capire di stare alla larga dalla ragazza con la quale si stava vedendo.

Una giovane italiana, che però frequenta coetanei albanesi del posto e che con uno di essi si sarebbe dovuta fidanzare, per cui l’accoltellatore avrebbe dovuto farsi da parte, secondo gli intendimenti di parte biturgense. Stanco allora di essere colpito per un motivo da lui ritenuto ingiusto, si sarebbe ribellato adoperando il coltello ai danni di uno dei tre che lo avevano accerchiato. Un gesto che però gli è costato la denuncia per lesioni gravissime, in attesa che i provvedimenti vengano eventualmente adottati anche nei confronti degli altri che erano assieme a lui e che non erano armati. La richiesta avanzata è stata quella di denuncia per rissa, perché tale l’hanno ritenuta i carabinieri, ma in questi casi a decidere è il giudice.