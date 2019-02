Arezzo, 2 febbraio 2019 - Furto con destrezza a Camucia con un bottino ingente.

Colpito l’ufficio postale di Camucia in via Lauretana. I ladri sarebbero riusciti a scappare con circa 100 mila euro in contanti. Il furto è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, ma i dipendenti se ne sono accorti solo questa mattina al loro arrivo.

I malviventi sono entrati dalla porta posteriore. Hanno tagliato i fili del sistema d’allarme e, una volta dentro, hanno forzato la cassaforte.

Poi sono scappati nel buio della notte per i campi della Valdichiana. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cortona.