Colpo di scena Baroni "Non mi ripresento per tentare il bis"

A tre giorni dalla scadenza della presentazione delle liste per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio, un fulmine ha tagliato il cielo sereno di Caprese Michelangelo: il sindaco uscente Claudio Baroni (nella foto), eletto nel 2018, non si ripresenterà per tentare il bis. Il motivo? Lo spiega lui stesso: "C’è la consapevolezza del fatto che le sfide affrontate e quelle future richiedano una presenza continua e costante – ha scritto nella nota – con un dispendio di energia notevole che ora non riesco più a garantire. In questi cinque anni non è mai venuta meno l’attenzione verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni e sono state affrontate sfide estremamente importanti, come quella di riuscire a far superare due anni di pandemia a un piccolo Comune come il nostro". In altre parole, tanto l’impegno profuso, il quale ha però gravato sulla vita privata e lavorativa di Baroni, che – lo ricordiamo – è un imprenditore nel settore degli infissi con sede dell’azienda a Sansepolcro.

"Siamo comunque sempre andati avanti con la progettazione, portando a termine lavori importanti – prosegue – e altri che si stanno adesso avviando verso la conclusione. E con orgoglio posso dire di lasciare in paese in una condizione migliore rispetto al passato per ciò che riguarda la rappresentatività: il brand del Museo Casa Natale di Michelangelo ha fatto sì che le presenze turistiche siano cresciute tre volte di più, passando dalle 5mila del 2018 alle 15mila di oggi, ma ora ho difficoltà nel conciliare le varie esigenze e anche la famiglia mi chiede più attenzione". Da parte di Baroni, un ringraziamento ai suoi cittadini per la stima e l’affetto che gli hanno dimostrato, non dimenticando le gratificazioni ricevute a livelli superiori anche dagli avversari politici. Per ciò che riguarda allora i possibili candidati, tutto sembra ancora tacere, anche sul versante del centrosinistra, che siede in minoranza. Negli ultimi tempi è semmai circolata l’eventualità di una lista civica che avrebbe per candidato sindaco Marida Brogialdi, funzionario di ente pubblico ora in pensione.

