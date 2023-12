Colpo del Terranuova Traiana. Arriva Privitera

Arezzo, 06 dicembre 2023 – L’ASD Terranuova Traiana ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Mattia Privitera. Nato l’8 novembre 1994 a Rignano sull’Arno, Privitera (175 cm di altezza, piede destro, centrocampista) cresce calcisticamente nelle fila della Rignanese, per poi approdare nelle giovanili della Fiorentina. Tornato a Rignano sull’Arno nel 2012-2013 (vi resterà per 7 stagioni) vince subito il campionato regionale Juniores, realizzando 6 gol. Nel 2013-2014 debutta in prima squadra, portando a casa 21 presenze nel campionato di Eccellenza. La stagione seguente (sempre in Eccellenza) mette in fila 27 presenze ed un gol, raccoglie un secondo posto in campionato, la vittoria dei playoff del girone B, ma si ferma ad un soffio dalla Serie D con la sconfitta nel secondo e decisivo turno degli spareggi interregionali.

La promozione in Quarta Serie però arriva l’anno appresso: alla corte di Fabio Guarducci totalizza 26 presenze e un gol che valgono la vittoria del campionato. La stagione 2016-2017 sempre in biancoverde colleziona nel massimo campionato dilettantistico nazionale 27 presenze, 17 delle quali dall’inizio, mettendo insieme 1.591 e 2 gol. Nel 2017-2018 sempre in Serie D son ben 30 e tutte dall’inizio le presenze su 34 giornate di campionato, 2.537 minuti giocati, 4 gol e un assist, oltre al playout perso in casa contro lo Scandicci. Resta in maglia Rignanese anche dopo la retrocessione in Eccellenza, mettendo insieme 25 presenze e 3 gol. Nel 2019-2020 lascia la Rignanese e passa al Grassina, dove trova di nuovo il Campionato Nazionale Dilettanti: 20 presenze (11 dall’inizio, 1.033 minuti giocati) ed un assist, oltre a 4 presenze in Coppa Italia. Con i rossoverdi (da matricola) chiude al terzo posto in un torneo che si conclude con 8 giornate di anticipo causa Covid.

In totale tra campionato, coppa e playout in tre stagioni di Serie D fanno 82 presenze, 4 gol e altrettanti assist vincenti. Poi nel 2021 va a Figline. Nella prima stagione nel torneo di Eccellenza a 9 squadre colleziona 7 gettoni in 8 giornate e mette a segno 3 gol. La stagione successiva vince con i gialloblù il campionato di Eccellenza con 21 presenze e 5 gol, chiudendo al terzo posto il triangolare della poule-promozione. Inizia l’attuale campionato di Eccellenza con la maglia della Rondinella Marzocco con la quale colleziona 8 presenze in 13 giornate, realizzando due gol: alla prima giornata sbloccando il risultato della gara in casa poi persa 2-1 con lo Scandicci e alla tredicesima segnando il gol vittoria nell’1-0 esterno contro il Firenze Ovest. Un grande colpo di mercato del direttore sportivo Donello Resti che mette nello scacchiere di mister Marco Becattini una pedina di eccezionale valore tecnico.