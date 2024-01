Colpisce al volto un ragazzo: scatta la denuncia

Non solo ad Arezzo ma anche in provincia si sono registrati attimi concitati, episodi di violenza, nella notte a cavallo tra l’anno vecchio e il 2024. A Cortona ad esempio un 40enne con precedenti penali avrebbe colpito al volto un minorenne. Lievi le ferite riportate dal ragazzino, un tredicenne che si è poi rivolto alle cure dei sanitari. Il minore infatti ha fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Alla base del gesto - secondo una prima ricostruzione che cerca ulteriori conferme - ci sarebbero stati dei futili motivi. L’episodio si è verificato nel cuore della cittadina etrusca durante i festeggiamenti per il Capodanno. Vicino a via Dardano, appena fuori dalle piazze della movida, il 40enne avrebbe incrociato il 13enne, che avrebbe poi malmenato. L’uomo è stato fermato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma e denunciato per quanto accaduto. Un episodio di violenza che richiama a quanto accaduto ad Arezzo, nel medesimo contesto della serata di festa, seppur con protagonisti diversi.

Oltre a questa vicenda il comune cortonese ha registrato interventi da parte degli operatori sanitari che hanno risposto alle richieste di aiuto di quanti hanno abusato di bevande alcoliche. Nello specifico al Sodo è stato necessario prestare soccorso ad una persona di 29 anni.