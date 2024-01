Colpaccio della Sansovino per il centrocampo. Arcaleni lascia il Lama per vestire l’arancioblù

L’ultimo rinforzo in ordine di tempo per la Sansovino arriva dall’Umbria. La formazione allenata da Enrico Testini, impegnata nel torneo di Promozione, ha infatti tesserato dal Lama il centrocampista classe 1994 Omar Arcaleni. Originario di Lama, il calciatore ha militato nella squadra del proprio paese passando poi al Sansepolcro. Con i biturgensi ha disputato cinque campionati in Eccellenza segnando il gol della promozione in serie D nell’ultimo torneo.

In estate il passaggio al Lama e adesso la nuova avventura con la formazione di Monte San Savino che punta a ricucire lo strappo dalla vetta della classifica dove l’Affrico si trova con sette punti di vantaggio sui savinesi. Domani appuntamento casalingo alle 14.30 contro il Pienza di Giulio Peruzzi (ex di turno) penultimo della classe e deciso come non mai a rendere difficile la vita agli arancioblù tornanti a girare su ottimi livelli tra la fine dell’anno vecchio e questo avvio di 2024.