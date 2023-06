Colonna Infame e rischio caos La nuova cerimonia irrita i rettori e mette l’araldo sotto assedio

di Sonia Fardelli

Saranno consegnate dal palchetto dell’araldo le lance d’oro 2023. Lo ha ufficializzato il sindaco Ghinelli durante la presentazione del trofeo in Comune. "Abbiamo fatto un primo importante passo - ha detto - quello appunto di riportare la consegna della lancia d’oro in piazza Grande. Ma abbiamo dovuto sottostare alle regole per la sicurezza. Sotto la tribuna A non era assolutamente possibile, il prefetto si è sempre opposto a questa soluzione".

Una soluzione che non risolve i problemi di sicurezza e che non soddisfa i rettori dei quartieri che avrebbero preferito la consegna dalla tribuna A. La nuova cerimonia, infatti, metterà l’araldo sotto assedio in un palchetto piccolo e basso e sposta la pressione sulla tribuna B con la folla in transito nella zona del Buratto. Il prefetto aveva promesso il rispetto della tradizione ma alla fine così non è stato. Il malumore dei quartieri per la decisione è palpabile, anche se le parole sono misurate: "Noi rettori eravamo convinti della soluzione della tribuna A - dice Roberto Felici di Porta del Foro - Ma non è stato possibile e vediamo cosa succederà e speriamo bene".

"L’importante per il momento è essere tornati in Piazza Grande - continua Andrea Fazzuoli di Porta Crucifera - vediamo se con il tempo riportiamo la consegna nella tribuna A".

"Sta a noi rettori far capire che le cose e sono cambiate e non ci sono più certe cattive abitudini – dice Ezio Gori di Santo Spirito – non ci può essere l’assalto alla lancia d’oro come avveniva in passato. Sensibilizziamo i nostri quartieristi per ritornare alla tradizione".

"Sulla scelta del posto non abbiamo avuto la possibilità di intervenire – chiude Maurizio Carboni di Sant’Andrea - il palco dell’araldo può creare ancora più problemi. Lì vicino ci sono due quartieri e tutte le altre rappresentanze".

Una soluzione che comporterà alcune modifiche alla struttura al momento un po’ troppo stretta per ospitare un evento importante come la consegna della lancia d’oro.

L’obiettivo è tornare al passato, ne è convinto anche il consigliere delegato Paolo Bertini: "In questo momento ci siamo guadagnati di riportare la consegna della lancia in Piazza Grande, vediamo se poi si potrà tornare al passato. Intanto abbiamo ottenuto anche di aumentare i posti in piedi. Adesso l’aspetto da curare è il Te Deum in Duomo. Si sono visti atteggiamenti che nulla hanno a che fare con la sacralità del luogo".