Collina di Ricasoli "Aspettiamo risorse"

Botta e risposta sulle opere di consolidamento della collina di Ricasoli a Montevarchi tra le opposizioni, che segnalano nuovi dissesti nei lavori eseguiti lo scorso anno sul versante Sud e accusano il municipio di non prendere impegni chiari, e l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Posfortunato. Che rivendica: "Abbiamo sempre dato risposte concrete ai problemi del paese, senza minimizzarli, affrontandoli anzi con serietà e coerenza, pur nelle difficoltà di reperire le risorse. E stiamo ancora aspettando i finanziamenti della Regione". Gli scivolamenti di pochi metri di alcuni massi delle scogliere inserite la scorsa estate a sostegno del fianco, spiega, dipendono dalle abbondanti precipitazioni di qualche mese fa. Versione confermata nel verbale di sopralluogo dei tecnici dell’Università di Firenze nel quale si legge che il movimento "ha interessato solo la coltre di materiale di riporto della gradonatura sostenuta dalla scogliera in roccia, che, a seguito delle piogge, ha raggiunto condizioni di saturazione, provocando il cedimento". Escluso inoltre l’innesco di frane profonde, già monitorate. Posfortunato aggiunge che l’Ufficio tecnico comunale ha inserito la criticità nel sistema informativo della Protezione Civile Regionale, nell’ambito dell’evento già aperto per allerta meteo, valutando che non siano necessari lavori di somma urgenza. Insomma nessuna influenza sulla stabilità complessiva dell’opera e del pendio nè tantomeno rischi "per la pubblica e privata incolumità". Il ripristino scatterà con la bella stagione e l’amministratore ribadisce che negli ultimi 6 anni sono stati realizzati interventi per consolidare i versanti per alcuni milioni di euro. Nel piano triennale approvato di recente poi ha ricevuto il via libera la realizzazione della palificata a Nord per un importo di circa 1.447.000 euro.