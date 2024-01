Collaboratore domestico part time per una famiglia

1 COLLABORATORE DOMESTICO

Famiglia di Sansepolcro ricerca collaboratore domestico che si dovrà occupare delle pulizie della casa, della lavanderia, della preparazione dei pasti e dell’aiuto nella gestione dei figli. Richiesta conoscenza lingua inglese e hindi e possesso patente B. Lavoro part time,25 ore settimanali, a tempo indeterminato. Disponibilità alle trasferte. Codice AR-212107. Scadenza: 24 gennaio.

1 COLF

Si ricerca colf per famiglia di Pian di Scò. La figura ricercata dovrà occuparsi dell’assistenza di persona non autosufficiente. Si offre contratto a tempo indeterminato, part time. Richiesta conoscenza della lingua inglese, italiana e cingalese. Disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Codice AR-212097. Scadenza: 24 gennaio.