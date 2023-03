Coldiretti, maxiconfronto sul settore agricolo Aziende assumono ma manca manodopera

"Vogliamo accendere i riflettori su quanto l’agricoltura sia importante nella nostra provincia, nonostante pandemia e rincari" così Monica Conti, responsabile area lavoro della Coldiretti, nel presentare l’incontro dal titolo "L’importanza del lavoro nel settore agricolo e agroalimentare in provincia di Arezzo" che si terrà domani nel salone delle cerimonie in prefettura.

"Un mondo, quello dell’agricoltura, che sta suscitando molto interesse anche fra i giovani. In Toscana, in sei aziende a conduzione famigliare su 10 c’è il passaggio del testimone ai giovani" continua Conti. E a testimonianza di quanto il settore sia in buona salute "C’è un numero che sta rimanendo costante in provincia e sono le circa 1300 aziende agricole, realtà che producono e che assumono manodopera". Tra tante buone notizie, "C’è un problema, quello della difficoltà nel trovare manodopera sia specializzata sia manovalanza" continua la responsabile. "Per questo promuoveremo il nostro portale di incontro domande offerte e parleremo anche del click day in programma il 27 marzo per cercare di reperire cittadini extracomunitari a cui si deve ricorrere per mansioni comuni". Altro argomento che verrà trattato: il nuovo voucher in aiuto delle piccole imprese. "Sembra che la nuova proposta sarà molto più semplice per reperire forze fra pensionati, persone in mobilità, in cassa integrazione". Dopo i saluti tenuti del prefetto De Luca, del sindaco Ghinelli, presidente Coldiretti Castellucci, presidente camera di commercio Guasconi, segretario generale camera di commercio Randellini, direttore Coldiretti Toscana Corsetti, ci sarà la relazione di Magrini di Coldiretti nazionale e i contributi della senatrice Nisini, della direttrice Inail Bonvini, e di Fedi della Coldiretti Toscana.