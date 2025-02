Coldiretti e gli imprenditori under 41. Fondi per 80 nuovi progetti dalla Regione

AREZZO La Regione finanzierà tutte le domande di partecipazione presentate per il bando "Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024." "Questo permetterà di esaudire il sogno imprenditoriale di oltre 80 giovani. E’ un grande segnale quello che arriva dalla Regione che dimostra, con i fatti, di favorire la transizione generazionale nelle nostre campagne dove due imprese su tre sono condotte da over 60" è il commento di James Lewis Benedetto (nella foto), delegato giovani Coldiretti Arezzo alla comunicazione del presidente della Regione Eugenio Giani e della vicepresidente ed assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi di voler procedere a finanziare tutte le domande di partecipazione presentate per il bando. "La nostra provincia – prosegue Benedetto – ha fatto la sua parte con 82 domande presentate da aziende che per una larga fetta fanno capo alla nostra organizzazione che le ha lavorate quasi tutte e che hanno come orientamento produttivo oliveti, frutteti e la zootecnica bovina ed ovina". "I nuovi imprenditori agricoli - continua il delegato – si impegnano quindi per i prossimi cinque anni a proseguire l’attività agricola a livello principale, consolidando così l’attività professionale, con obiettivi formativi individuali, certificazioni di qualità nelle produzioni, investimenti in dotazioni per l’impresa agricola, i nuovi "colleghi" che si insedieranno fanno parte di una generazioni digitale, già perfettamente integrata con il cambiamento in corso, di cui siamo motore, così come vogliamo esserlo per le nostre campagne e per il nostro territorio. Questo annuncio ha riempito di certezze il futuro dei tanti giovani che in questi mesi abbiamo incontrato".