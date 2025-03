Colcitrone sposa Fazzuoli. Francoia sarà il capitano. Marmorini resta fuori

Tanti voti per il rettore uscente rossoverde "blindato" nella carica. Andrea Fazzuoli è stato il più votato nelle elezioni a Porta Crucifera per il rinnovo del consiglio direttivo con 186 preferenze. Dietro di lui il camerlengo Federico Secchi con 156 voti e subito dopo il vice rettore Francessco Nocentini con 151 preferenze. Molti voti anche per Mario Francoia, che sembra destinato a ricoprire la carica di capitano. I soci rossoverdi gli hanno dato 120 preferenze. Non c’è l’hanno invece fatta ad entrare nel consiglio direttivo gli ex rettori Giorgio Marmorini, Luca Bichi e Marco Ercolini. È invece di nuovo consigliere l’ex capitano rossoverde Andrea Zanelli con 88 voti. Per il resto sono stati riconfermati molti dei consiglieri uscenti e c’è stato anche un piccolo ricambio dovuto un po’ alle squalifiche delle magistratura e un po’ anche alla voglia di alcuni giovani e alcune donne di entrare a far parte del nuovo direttivo di Palazzo Alberti. Un consiglio "allargato" che è passato da 15 a 19 componenti. Soddisfazione da parte del rettore Andrea Fazzuoli per l’esito di queste elezioni. "Sono davvero contento per tutti i voti che ho ottenuto e per quelli avuti dalle persone che in questi anni hanno lavorato con me - dice - Si vede che molte cose che abbiamo fatto sono piaciute ai soci. Mi dispiace per mio fratello Maurizio che non è riuscito ad entrare. Abbiamo comunque nuovi giovani ed anche diverse donne tra gli eletti. Insomma è un consiglio variegato con persone di esperienza e con nuove forze. Penso che riusciremo a lavorare bene insieme. Abbiamo anche allargato il consiglio e questo a mio avviso è positivo, in quanto ci saranno più persone a disposizione del quartiere".

Andrea Fazzuoli continuerà dunque a guidare il quartiere rossoverde, mentre Mario Francoia è destinato ad essere il nuovo capitano. Anche se lui non vuole sbilanciarsi, nonostante le tante preferenze che gli hanno accordato i soci. E aspetta con serenità la riunione per l’assegnazione delle cariche. "Mi fa piacere aver ricevuto tante preferenze - dice - ma la mia filosofia resta sempre la stessa: sono un quartierista a disposizione di Porta Crucifera. E con questo spirito sono rientrato nel consiglio. Dentro al quartiere ci sono sempre stato, mi sono allontanato, volutamente, solo nel periodo in cui mio figlio era giostratore. Adesso torno, ma senza particolari pretese. Se mi vogliono come capitano, lo farò. Ma non è una priorità: questa carica la possono ricopre anche altri ed io lavorare in un altro settore". Ma dalle urne è venuta comunque un’indicazione abbastanza chiara. Presto ci sarà la convalida delle elezioni da parte della magistratura della Giostra e subito dopo a Palazzo Alberti saranno assegnate le varie cariche. A far parte del nuovo consiglio direttivo, composto da 19 persone sono: Andrea Fazzuoli 186 voti, Federico Secchi 156, Francesco Nocentini 151, Marco Sisi 150, Giacomo Salvati 148, Niccolò Giustini 130, Mario Francoia 120, Thomas Cincinelli 112, Moreno Ciolfi 112, Luca Aritti 95, Giulia Galli 89, Andrea Zanelli 88, Alberto Arrigucci 85, Filippo Rossi 84, Niccolò Capaccioli 82, Massimo Stopponi 77, Samantha Salvi 76, Sofia Baló 76, Luca Minelli 73. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati scelti Paolo Peruzzi, Alessandro Pommella e Veronica Leo. Come probiviri sono stati elettii Marco Nappini, Riccardo Pastorini e Laura Farina.