Colcitrone, caso Paffetti. Le pressioni su Branchi

Ha portato via i suoi cavalli dalle scuderie di Porta Crucifera ad Antria. Rosa de Mosqueta e gli altri tre animali che Niccolò Paffetti stava preparando per la Giostra del Saracino sono ora ospitati nel centro ippico di Marco Cherici, ex giostratore e che tra l’altro è stato per molti anni l’allenatore di Paffetti. Sembra dunque non ricucirsi, al momento, il rapporto con la squadra tecnica di Colcitrone. Si sta comunque facendo di tutto per disinnescare una situazione esplosiva a meno di cinque mesi dalla notturna del 22 giugno.

Alla base del divorzio ci sarebbero anche dissapori durante gli allenamenti. Episodi che avrebbero portato il cavaliere ad allontanarsi dal quartiere nonostante i successi raggiunti nel 2023: il debutto a giugno e la conquista della lancia d’oro a settembre.

Non è il primo che ha deciso di lasciare la casacca rossoverde dopo una vittoria. Lo ha già fatto prima di lui Adalberto Rauco e sempre per incomprensioni. Come all’ultimo minuto è saltato l’ingaggio di Enrico Vedovini come allenatore. Sembra però che adesso i cruciferini non siano più disposti a perdere altre importanti pedine. Il rettore Andrea Fazzuoli, tornato da pochissimo da una vacanza, sta prendendo in mano la situazione e probabilmente convocherà a breve anche il consiglio direttivo per analizzare la questione. Tra le questioni aperte anche il possibile ingaggio di Paffetti a San Secondo Parmense, torneo equestre che si corre quest’anno il 2 giugno. Ma il cavaliere non appare, a oggi, tra i titolari delle contrade emiliane.

Lo scenario è imprevedibile. Non è neppure da escludere una richiesta di sfiducia nei confronti del capitano Alberto Branchi. Già circolano i nomi dei possibili sostituti: come Maurizio Fazzuoli, fratello del rettore Andrea, che in un momento così delicato potrebbe far valere la lunga esperienza da capitano. Per il ruolo spuntano anche le alternative del vice cancelliere Massimo Stopponi e del vice rettore Francesco Nocentini.

Domani sera a Palazzo Alberti si terrà l’assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio e delle quota associativa. Anche se l’argomento non è all’ordine del giorno, la questione Paffetti verrà probabilmente sollevata e i soci chiederanno chiarimenti. Sarà probabilmente il prossimo consiglio direttivo rossoverde a decidere su come affrontare il caso Paffetti.