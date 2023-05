Colazione da Bertelli: "Buca", mossa a sorpresa

Dopo anni di chiusura il 6 aprile ha riaperto la Buca di San Francesco. Locale storico dei Vip che si affaccia sulla basilica di San Francesco. Una giornata attesa dagli aretini e ancora più da Patrizio Bertelli, titolare del ristorante che su quella piazza ha acquistato anche lo storico caffè dei Costanti.

E a distanza di un mese esatto dall’apertura nei giorni di sabato 6 e domenica 7 maggio, il locale si trasformerà in una caffetteria che strizza l’occhio alla colazione. Sì, avete capito bene, nei due giorni della fiera antiquaria si potrà arrivare alla Buca per fare colazione dalle 7,30 alle 10.30. E ce ne sarà per tutti i gusti: da quella tradizionale con caffè, cappuccino, the, spremute e salutari estratti da accompagnare a crostate e a pane burro e marmellata e quella che guarda ad una clientela internazionale alla quale offrire: uova al tegamino, prosciutto, salame, trippa, acciughe sott’olio, aringa affumicata e macedonia. C’è da supporre che questa prima inedita apertura del ristorante a caffetteria possa essere estesa ad ogni primo fine settimana del mese in concomitanza dell’Antiquaria.

Una mossa a sorpresa di Bertelli, che non finisce mai di stupirci. Un legame con la sua città rimasto negli anni. E ora un altro regalo anche per i tanti turisti che arrivano da fuori per ammirare la fiera e anche le bellezze storico artistiche della città. Un punto ristoro insomma per la mattina in attesa che i progetti e i lavori del caffè dei Costanti inizino a concretizzarsi prima sulla carta e poi con i lavori? Chissà, di certo, sarà un banco di prova ma soprattutto un modo per dare ospitalità nel locale oltre ad offrire pranzo e cena. E di sicuro, l’idea sarà apprezzata da chi arriva ma anche dagli aretini. Gli stessi che hanno atteso incuriositi l’apertura della Buca di San Francesco e che adesso fanno la fila per andare a mangiarci per riscoprire piatti all’insegna dell’aretinità.