Colazione con la Befana agli Scolopi

A Castiglion Fiorentino si chiude in bellezza il cartellone degli eventi natalizi con una divertente mattinata dedicata alla Befana, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Stamani dalle 10, la palestra degli Scolopi, in Corso Italia, ospiterà "Colazione con la Befana" che permetterà ai più piccoli di salutare la fine delle vacanze di Natale con una coinvolgente mattinata di magia, giochi e dolcetti. Grazie alle prelibatezze del Gallo Nero e del Café Le Logge, bambini e bambine potranno, infatti, fare colazione insieme alla simpatica vecchietta che, da sempre, è protagonista di una delle più attese tradizioni di inizio anno, e ricevere proprio dalla Befana in persona, una calza colma di dolci, sorprese e leccornie. Nel corso della mattinata non mancherà, inoltre, la magia grazie allo spettacolo di Paolo Nenci e degli artisti di Fun Magic Party che intratteranno i piccoli partecipanti con truccabimbi e giochi interattivi: un’esperienza magica senza eguali capace di garantire momenti di autentica meraviglia. "La Befana aspetta tutti i nostri bambini per una colazione ricca di divertimento, dolci e tante sorprese. Un imperdibile appuntamento per chiudere, all’insegna dell’allegria e della convivialità, le festività natalizie" conclude così l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.