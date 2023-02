Coingas, l’ora della verità per undici vip: Comune appeso alla sentenza su Ghinelli

Arezzo 20-01-2023 Arezzo Processo COINGAS requisitoria PM

Arezzo, 28 febbraio 2023 – Le parole del giudice Filippo Ruggiero saranno un sasso che agiterà lo stagno della politica cittadina. Dopo aver dato il via all’ultima udienza, alle 11.30 in punto, si ritirerà in camera di consiglio con i giudici a latere Giorgio Margheri e Isa Salerno. Da lì sarà solo attesa per una sentenza che ha avuto un mese esatto di tempo dall’ultima udienza per delinearsi. Tra citare l’articolo 530 (assoluzione) o l’articolo 533 (condanna) ci passa una sola sillaba. Che però è decisiva come l’annuncio dell’araldo alla Giostra: il futuro della giunta è appeso al sindaco e a un articolo del codice di procedura penale.

Anche una condanna minima per abuso d’ufficio congelerebbe l’incarico, lasciando le redini di Palazzo Cavallo al vice sindaco Lucia Tanti. Ghinelli è uno degli undici imputati del processo che nasce in gran parte dalle registrazioni di Sergio Staderini e dalle intercettazioni successive. Tutto è iniziato con la segnalazione e la successiva inchiesta della Digos sulle consulenze a Olivetti Rason e Cocci: circa mezzo milione di euro.

Gli uomini in divisa hanno messo le mani su centinaia di file audio che Staderini aveva realizzato e archiviato, all’insaputa di chi parlava con lui. L’ex presidente di Coingas Staderini è già stato condannato a 2 anni dal giudice Claudio Lara con il rito abbreviato (condanna a un anno e 4 mesi anche per l’avvocato Jacopo Bigiarini). Sono tre i filoni per cui si riparte dalle richieste dell’accusa, sostenuta per l’ultima volta dal procuratore capo Roberto Rossi, prima delle arringhe degli avvocati.

Tra gli imputati c’è anche Francesco Macrì, il dirigente di Fratelli d’Italia che fino a novembre 2021 guidava Estra. Poi è arrivata la decadenza stabilita dall’Anticorruzione sulla quale pende un ricorso al Consiglio di Stato. Proprio la nomina di Macrì è il passaggio più scivoloso per il sindaco: un anno e 6 mesi di richiesta per abuso d’ufficio.

La presidenza di Estra sarebbe stata in contrasto con la stessa legge Severino che prevede un periodo di raffreddamento di 2 anni dopo aver fatto il consigliere comunale. Basterebbe una pena minima per l’abuso d’ufficio per far scattare la scure della legge Severino. In automatico il sindaco sarebbe sospeso per 18 mesi, con decisione del prefetto. Identica richiesta a un anno e 6 mesi, sullo stesso filone, per l’assessore al Bilancio Alberto Merelli e per lo Macrì.

L’ex presidente di Estra rischia fino a 6 anni in totale se si considera il concorso nel peculato con l’avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason (chiesti 4 anni e 6 mesi) e il commercialista aretino Marco Cocci (chiesti 4 anni). Sul filone consulenze sono cadute le accuse di favoreggiamento. Per la nomina di Luca Amendola alla presidenza di Arezzo Multiservizi l’accusa, riformulata dal pm nell’ultima udienza è quella di corruzione.

Non più il semplice traffico di influenze: per Amendola e per il consigliere comunale Roberto Bardelli l’accusa chiede 2 anni e 6 mesi. Rischia 8 mesi anche Ghinelli, per un totale che lo porta a 2 anni e 2 mesi di richieste complessive di condanna che lo riguardano.

Rossi, diventato procuratore generale di Ancona (coadiuvato nell’inchiesta e oggi in aula dal pm Chiara Pistolesi) fatto cadere le accuse che riguardano figure di rilievo del processo.

Vanno dunque verso l’assoluzione il presidente di Coingas Franco Scortecci, il presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi, l’avvocato Stefano Pasquini e l’ex contabile di Coingas Mara Cacioli. Architrave su cui divergono accusa e difese è la natura giuridica di Estra e Coingas: una materia spinosa, roba da giuristi.

Sono due società di diritto pubblico o di diretto privato? In quest’ultima ipotesi Il peculato, il favoreggiamento e l’abuso d’ufficio, cadrebbero una dietro l’altra. Tutte letture che solo le motivazioni della sentenza, tra qualche mese, faranno comprendere meglio. Oggi è il giorno della prima verità processuale