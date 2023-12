Coerenza, umiltà e lavoro. Punti cardine di Mercati per guardare al futuro

Ripensare le voci più importanti dell’economia. Davvero coinvolgente la "lectio magistralis" sul tema "L’impresa come sistema vivente", tenuta all’istituto onnicomprensivo "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano dal dottor Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, che ha ripreso i contenuti del saggio da lui pubblicato nel 2020 all’interno della collana "Lectures on Nature and Human Ecology" delle edizioni Aboca. L’attenzione degli studenti ha confermato fosse importante l’argomento trattato. Mercati ha chiarito come non sia più attuale un modello di crescita illimitata basato esclusivamente su profitto, consumi e prodotto interno lordo: è invece necessario riconsiderare l’impresa come appunto un sistema vivente, non autoreferenziale ma necessariamente interdipendente dal contesto in cui opera, con funzione economico-sociale; non solo generatrice di profitto, ma generatrice di valore e crescita culturale interna e per la comunità. "Oggi l’impresa deve essere rivista come organizzazione sociale e comunità tra le comunità – ha detto il dottor Mercati - votata al bene comune e attenta all’impatto su ambiente e società, nell’ottica di una vera sostenibilità e del fare rete con obiettivi concreti, comuni e condivisi.

L’esempio da seguire per questa riorganizzazione è la natura, l’intelligenza naturale, basata non sul concetto di crescita illimitata, ma sull’equilibrio tra crescita e decrescita e soprattutto sulle reti, sull’interconnessione, sulle relazioni tra le parti e tra le parti e il tutto". Vengono riconfigurati cosi anche il ruolo del manager e della vita aziendale: si lavora sul valore e la soddisfazione dei singoli e sulla costruzione delle relazioni e del contesto, monitorando il processo. "L’organigramma viene idealmente ribaltato: non più piramide, ma albero dalle ramificazioni virtuose, laddove la dirigenza non domina, ma si fa base, radice e linfa – ha aggiunto - per permettere agli altri di raggiungere l’obiettivo ultimo.

Il cambiamento può avvenire soltanto se si lavora alle radici. Si lavora perché c’è un fine a cui tutti miriamo, non solo il profitto, ma il bene della comunità". Molte le domande del pubblico, prima dell’altro evento importante, in particolare per l’istituto Forestale e Agrario di Pieve che era presente con tutte le classi: l’inaugurazione della nuova serra. Climatizzata e dotata di sistema di recupero delle acque meteoriche, riutilizzate poi per l’irrigazione e in parte per la coltivazione idroponica, come ha spiegato il vicedirigente Marco Presenti, sarà un ulteriore arricchimento della didattica. Taglio del nastro eseguito dal sindaco Claudio Marcelli con Massimo Mercati e il dirigente Giuseppe De Iasi.