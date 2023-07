Codice, il giorno di Parolin Chiude il convegno dei big

"Il Codice di Camaldoli rappresenta uno stimolo molto forte ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a situazioni gravi. Gli autori del Codice vivevano in un periodo di guerra, di contenimento delle opposizioni, di controllo poliziesco, ma non trovarono più accettabile tutto questo e dissero la loro, da cristiani, sulla guerra, la mancanza di democrazia, sul mondo". Parole che richiamano al ruolo dei cattolici in poltica e attraversano la riflessione del presidente emerito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo tra i relatori della seconda giornata di lavori promossa dalla Cei nel monastero immerso nella foresta casentinese dove venerdì il presidente della Repubblica ha voluto essere presente al convegno e dove oggi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano chiuderà l’ultima sessione. Il valore del Codice di Camaldoli torna nell’approfondimento di Marta Cartabia, presidente emerito della Corte Costituzionale e già ministro della Giustizia: "È alle radici della nostra Costituzione, che fu influenzata in modo molto chiaro dal lavoro svolto in questo monastero. Alcuni dei cattolici impegnati nella sua stesura, come Taviani e La Pira, furono relatori sulle parti fondamentali, sia sui diritti che nella parte economica". Per Cartabia "il Codice non è da considerarsi perfetto, nè intendeva esserlo, ma deve essere giudicato come trampolino per quello che i cattolici seppero costruire".

Sul ruolo dei cattolici in politica, De Siervo argomenta a margine del convegno: "Non è mai uguale, perchè cambiano le situazioni, ma la responsabilità c’è tutta, dei cristiani che non devono accettare cose insopportabili, pericolose rispetto all’etica che condividono". Stamani i lavori riprenderanno con le riflessioni dei docenti universitati Sebastiano Nerozzi, Enrica Chiappero Martinetti, Paolo Acanfora. Poi alle 11,30 il cardinale Parolin celebrerà la Messa solenne nella chiesa grande dell’Eremo. La sua presenza chiude un cerchio aperto con la relazione del presidente della Cei Matteo Zuppi. Una tre giorni destinata a lasciare il segno nella piccola-grande enclave avvolta nella foresta secolare, diventata ancora una volta crocevia di politica e spiritualità. Come ottant’anni fa in mezzo agli orrori della guerra, oggi con le macerie dell’Ucraina in mondovisione.

LuBi