Viaggia con un chilo di cocaina pura nel portaoggetti: arrestato ad Arezzo

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Un 30 enne di origini straniere è stato fermato in autostrada A1 dalla Polizia per un controllo mentre era alla guida della sua auto all’altezza di Arezzo. Gli agenti si sono insospettiti quando l’uomo, residente a Parma, non è stato in grado di fornire una motivazione convincente per il suo viaggio. A quel punto è scattata la perquisizione del mezzo e quello che è stato rinvenuto all’interno del vano portaoggetti è stato sorprendente. Occultato dentro il cassetto, gli agenti hanno trovato un panetto di cellophane con impressa la sigla "F1".

Le analisi hanno consentito di stabilire che si trattava di cocaina purissima che, una volta tagliata, e immessa sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato oltre 80mila euro. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti della squadra mobile di Parma, hanno recuperato altri 3,6 kg di cocaina e 71mila euro che l’uomo nascondeva con la complicità della compagna. Sia il 30enne che la donna sono stati quindi arrestati.