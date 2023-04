Cocaina ed eroina nascosta nel calzino Giovane spacciatore finisce in manette

AREZZO

Aveva nascosto quaranta dosi di cocaina ed eroina in un calzino da uomo. Escamotage che non è certo stata sufficiente a non farlo cadere nella rete dei carabinieri. Durante un servizio antidroga nel centro storico i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Arezzo hanno arrestato un pusher trovato con 18 grammi di eroina e 7 di cocaina già suddivisa per lo smercio al dettaglio. Il giovane, un 27enne, da qualche giorno era finito sotto il mirino dei militari che, proprio nel corso dei servizi di osservazione, lo avevano notato muoversi, a piedi, nei vari luoghi "di interesse" frequentati da tossicodipendenti. Una abitualità che ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo sull’uomo. Dopo averne studiato i movimenti, lo hanno perquisito.

All’interno della tasca del giubbotto hanno quindi trovato quaranta dosi di stupefacente avvolte in un calzino. La verifica è poi proseguita dell’abitazione da dove sono stati sequestrati oggetti utilizzati per il confezionamento delle dosi, oltre a tre cellulari e a due laptop, dispositivi su cui sono in corso accertamenti.

Gli indizi hanno fatto scattare le manette ai polsi del 27enne che è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà procedere all’interrogatorio di garanzia.

Ga.P.