Cna sceglie le migliori startup della provincia . Premio "Cambiamenti", la finale a Ragioneria

Si terrà giovedì 26 ottobre la finale aretina del contest di Cna "Cambiamenti". Siamo alla settima edizione di questa manifestazione nazionale che si rivolge a tutte le aziende di giovani imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, che sono state in grado di apportare innovazione e reale cambiamento nel proprio business. Il premio "Cambiamenti" è tra gli eventi di spicco dell’universo delle startup e ha registrato, nell’edizione del 2022 oltre 1000 imprese candidate in Italia, con più di 60 eventi territoriali di premiazione.

Il primo classificato alle selezioni nazionali, si aggiudicherà 20 mila euro, il secondo e il terzo classificato, invece, si aggiudicheranno 5 mila euro.

L’evento conclusivo di Arezzo per arrivare alle finali regionali di fine novembre a Firenze si svolgerà giovedì prossimo alle 11 nell’auditorium di Ragioneria in piazza della Badia: una giuria selezionerà tra tutte le candidature pervenute della provincia di Arezzo le migliori imprese che accederanno alle finali regionali a Firenze. Le aziende saranno invitate a illustrare, in pochi minuti, la loro idea d’impresa di fronte ai membri della giuria. L’iniziativa ha lo scopo di scoprire nuove imprese, nuove attività, nuovi talenti con un format dinamico.