Cna ingaggia la scalpellina. Presto aprirà una bottega: "Felice di restare in vallata"

di Sonia Fardelli

Alice Fantoni, la scalpellina che ha rinunciato ad un’offerta di lavoro in Vaticano per aprire una propria attività in Casentino, è stata adottata da Cna, che l’aiuterà in tutti gli iter necessari ad alzare la saracinesca di una sua bottega artistica/artigiana. "Il suo è il messaggio giusto da dare ai nostri giovani sul valore dell’artigianato – dice Edi Anasetti direttrice di Cna Arezzo – In più in questi anni siamo scesi sotto le mille aziende artigiane in Casentino e nel territorio aretino sono appena 350 le imprese dell’artigianato artistico alle quali vogliamo aggiungere anche quella di Alice offrendole assistenza nell’apertura dell’attività, nella ricerca del laboratorio e nella sua messa a norma, nell’indicazione di agevolazioni e incentivi previsti per i giovani e le donne. Il suo messaggio, quello del ruolo dell’artigianato artistico nel quale tutto nasce dal talento e ogni lavoro che si fa rappresenta un pezzo unico, è un valore che vogliamo trasmettere, in particolare alle nuove generazioni che devono sapere che la tecnologia di certo ci può e ci deve aiutare, ma il Made in Italy è basato proprio su talento e creatività".

Alice ha 22 anni e frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Firenze.

"Vengo da una famiglia che ha sempre vissuto a contatto con l’arte – racconta – La scultura e la pittura fanno parte del mio bagaglio fin da piccola. Quando ho presentato la mia candidatura per un periodo di formazione in Vaticano non credevo mi avrebbero selezionato, e invece sono stata lì per nove mesi ed ho potuto lavorare in un contesto grandioso, mettendo le mani su opere che sono autentici pezzi di storia. Quando però mi hanno proposto di rimanere offrendomi un lavoro in pianta stabile come restauratrice a San Pietro ho detto di no perché voglio coltivare la mia arte e non restaurare quella degli altri, per quanto preziosa e grandiosa. Vivendo a Roma, inoltre, ho apprezzato ancora di più la storia del Casentino che per me è ancora più mistico della capitale. Vorrei tanto che i giovani trovassero da noi settori nei quali realizzarsi senza andarsene". Alice Fantoni diventa così anche testimonial dell’artigianato artistico.

"Le cose si imparano a mano e poi si passa all’innovazione tecnologica – dice – perché la tecnologia non ha la stessa potenza ed il primo approccio alla materia non può che essere fatto con la testa e con le mani. L’obiettivo, sul quale ho trovato la piena condivisione da parte di Cna, e di questo sono davvero felice, è quello di superare l’attuale deficit di competenze".