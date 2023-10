Cna e Socialnet: in beneficenza il ricavato del raduno di auto e moto storiche

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Calcit e Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi: ecco i destinatari delle somme raccolte in occasione dell’11° raduno di Auto e Moto Storiche dello scorso maggio.

La solidarietà di Socialnet vede il sostegno al progetto Scudo del Calcit e alla Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi per l’acquisto di un mezzo di soccorso: iniziative benefiche e progetti di sostegno alla comunità locale che rafforzano il valore sociale del Raduno e l'importanza di investire nel territorio attraverso azioni concrete.

“Grande soddisfazione per il successo di un’iniziativa che vanta 11 edizioni, ormai un evento di richiamo per Arezzo e che negli anni ha consentito di devolvere in beneficenza una cifra davvero importante: quasi 50 mila euro – è il commento di Franca Rizzo, vice Presidente CNA Arezzo – Anche l’edizione 2023 ha superato le aspettative e il nostro ringraziamento speciale va al Presidente di CNA Pensionati Giuseppe Serafini, al Comune di Monte San Savino che a maggio ha ospitato la carovana di Auto e Moto Storiche e alla rete ormai rodata e consolidata di collaborazioni che lega insieme passione, territorio, folklore e finalità benefiche pianificando soste, omaggi e pranzo lungo il percorso”.

Presenti alla conferenza stampa, la Provincia ed il Comune di Arezzo che ogni anno patrocinano la manifestazione. "La Provincia di Arezzo – ha dichiarato il Presidente Alessandro Polcri – sostiene le iniziative legate alla solidarietà, e mi complimento con CNA e tutti i partner per aver ancora una volta centrato l’obiettivo, di raccogliere una cifra importante, che anche quest’anno sarà destinata ad un progetto lodevole.

Una manifestazione che ha promosso il nostro meraviglioso territorio, attraverso il fascino di auto e moto d’epoca che resta senza tempo". “Il connubio tra Arezzo e i motori, in particolare quello con le auto e le moto d’epoca, si sta senza dubbio facendo sempre più saldo, e l’iniziativa che CNA organizza ormai da anni si pone tra gli appuntamenti più caratteristici del settore, contribuendo ad arricchire la città e tutto il nostro territorio di un evento dal fascino indiscutibile e fortemente attrattivo per appassionati e visitatori.

Un’offerta di qualità ulteriore e attrattiva per i turisti, quindi, e la conferma di una città sensibile ed attenta grazie al fine solidale che lo caratterizza, e che lo rende particolarmente prezioso”, commenta l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici.

“Atam aderisce all’evento fin dalla sua prima edizione per la rilevanza che assume per il territorio aretino ed in considerazione delle azioni di solidarietà che riesce a realizzare grazie alle attività di Socialnet – sottolinea Carla Tavanti Amministratore Unico di ATAM spa – Il Raduno di Auto e Moto Storiche, la cui carovana parte proprio dal parcheggio Mecenate, in gestione da parte di Atam Spa, è un’occasione per l’azienda per promuovere, a tutti i partecipanti all’evento, il parcheggio medesimo ed i servizi di mobilità cittadina erogati.

Il parcheggio Mecenate infatti è situato nelle immediate vicinanze del centro cittadino e dispone di un piano scoperto con ampi spazi di manovra per gli autoveicoli.

Noi sosteniamo con forza ed impegno le iniziative che, come questa, garantiscono un ritorno alla collettività aretina non solo in termini di promozione dei servizi erogati ma anche di solidarietà”.