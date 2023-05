Cna Arezzo e Bper Banca Insieme per lo sviluppo delle imprese orafe

Arezzo, 5 maggio 2023 – Cna Arezzo e BPER Banca hanno firmato un accordo per agevolare l'accesso al credito e ai servizi bancari delle imprese orafe associate. L'accordo prevede finanziamenti dedicati a condizioni vantaggiose per le aziende, come ad esempio la possibilità di acquistare oro con pagamento posticipato e prestiti d'uso a breve termine.

Gli associati di CNA Arezzo potranno accedere a questi prodotti tramite lo “Sportello credito” dell'associazione. Mauro Benvenuto, presidente degli orafi CNA, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare questa convenzione per i nostri associati e ringraziamo BPER per l'occasione.

È un'ottima linea di credito che sicuramente aiuterà i piccoli artigiani e le piccole aziende, quelle con meno forza contrattuale, offrendo loro la possibilità di accedere a prestiti d'uso con le stesse condizioni delle grandi aziende.

Per CNA rappresenta una bella opportunità per offrire un servizio utile agli associati". Simone Maci, responsabile della Direzione Territoriale Centro Ovest di BPER Banca, ha aggiunto: “il nostro Istituto da sempre supporta le imprese affinché possano migliorare la propria produttività. Poter predisporre delle linee di credito dedicate dimostra vicinanza e sostegno alle aziende che ne hanno bisogno.

Come BPER siamo fieri dell’accordo stipulato e di poter contribuire concretamente al tessuto produttivo del nostro Paese”. L'annuncio dell'accordo arriva a pochi giorni da Oro Arezzo, appuntamento al quale il settore guarda con rinnovata speranza.

L'export del comparto aretino della gioielleria e oreficeria ha fatto segnare nel 2022 una crescita del +19,1% rispetto all’anno precedente, contribuendo per quasi un terzo all'intero valore dell'esportazioni italiane. Questo dimostra l'importanza del settore per l'economia del territorio, il comparto infatti conta oltre 1100 imprese e 8000 addetti.

CNA e BPER rafforzano così la partnership a supporto dell’eccellenza e dell’innovazione di un settore strategico, generando valore attraverso lo sviluppo delle imprese associate e del territorio. Innovazione, crescita e occupazione: obiettivi di un patto che unisce il sistema bancario al mondo delle imprese. A beneficio del comparto e dei suoi lavoratori.