Clown di pace. Il Pimpa, risate contro la guerra

Da Aleppo all’Iraq, da Gaza all’Ucraina, negli anni Marco Rodari, Il Pimpa, ha regalato un sorriso a oltre un milione e mezzo di bambini. Non poteva mancare, in questi giorni in cui fatti e parole ci portano "in guerra", un emozionante appuntamento di pace, l’incontro con Marco Rodari, Il Pimpa, un ospite d’eccezione, un clown di pace nei luoghi di guerra. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 17,30 alla biblioteca comunale di Bucine visto che al Teatro comunale di Bucine si stanno ultimando i lavori di adeguamento per l’efficientamento energetico. Il Pimpa è un clown che gira il mondo armato di naso rosso per far sorridere il cielo dove cadono bombe e lacrime. È presente con i suoi progetti in Siria, Iraq, Palestina, Ucraina, Egitto, Italia ed è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella nel 2023.

Porterà il suo sguardo sul mondo, i racconti dei suoi incontri e gli sguardi degli altri. Grazie al suo cappellino ad elica e ad un pizzico di magia, la fantasia riprende il suo volo, e per un attimo tutto è felice. A chi gli chiede "Chi te lo fa fare?" risponde con faccia sorpresa: "Il sorriso di un bambino vale una vita!!!". Ingresso libero, ma sono gradite offerte che saranno devolute interamente all’associaizone Per far sorridere il cielo.

"Per far sorridere il cielo" nasce nel marzo del 2015 a Leggiuno su iniziativa di Marco Rodari, per portare un sorriso ai bambini dei paesi di guerra. L’obiettivo dell’Associazione consiste nel prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici per la guerra vissuta. L’Associazione "Per Far Sorridere il Cielo" - Claun il Pimpa - Odv dal 2015 ha raccolto 681.761 euro, ha donato 140.250 giorni di scuola e 203.500 pasti caldi. Ha messo a disposizone 29700 presidi sanitari e ricostruito post guerra 10 abitazioni, donato 210 elettrodomestici e 6250 kit scolastici sostenendo 230 famiglie. Gli operatori di Per Far Sorridere il Cielo, hanno donato 8mila spettacoli e laboratori. Il giorno successivo l’8 aprile, Il Pimpa incontrerà i bambini della scuole di Bucine.

