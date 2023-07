Clinica di riabilitazione Il centro si potenzia

TERRANUOVA

Lombalgia e lombosciatalgia sono patologie molto diffuse, in crescita in una popolazione in progressivo invecchiamento. La Clinica Riabilitazione Toscana, che ha il suo quartier generale all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia ma un importante centro anche a Terranuova Bracciolini, ha fornito una serie di numeri. "La lombalgia – ha spiegato Elena Aldinucci, direttrice della riabilitazione Crt – coinvolge la regione della bassa schiena quindi delle strutture osteo articolari lombari e colpisce tra il 60 e l’80% della popolazione. Non fa distinzione di sesso, quindi, interessa indistintamente maschi e femmine tra i 30 e i 50 anni". La lombosciatalgia, invece, è presente quando si ha infiammazione del nervo sciatico. Il dolore è calcolato come 910 della scala Vas. "In caso di radicolopatia vera, ci troviamo di fronte ad un dolore urente, ovvero quasi insopportabile ed è accompagnato da bruciore. In acuzie il fisioterapista può essere utile nell’insegnare posture di sollievo", ha aggiunto Aldinucci.

Alla Clinica è possibile essere presi in carico per queste due patologie. Si accede ai trattamenti in doppia modalità. In convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, con la richiesta del medico di base o dello specialista. Alla fine del ciclo viene consegnata una brochure sulla quale sono indicate le buone pratiche da seguire in termini di postura ed esercizi da fare a casa. Nel frattempo agli inizi di luglio è stato inaugurato il nuovo parcheggio a servizio della Clinica di Riabilitazione Toscana e della Casa della Salute di Terranuova. Un aumento di comodità per operatori e ospiti della Crt e della nascente Casa di comunità Hub.