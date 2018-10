Arezzo, 15 ottobre 2018 - Vatti a fidare dei clienti. Specie se di mestiere fai la prostituta. La lezione l’hanno imparata a loro spese due «lucciole» cinesi che avevano spalancato il portone del loro appartamento-squillo di San Leo convinte che fosse solo un altro appuntamento di sesso mercenario e che invece si sono ritrovate peste come un pugile passato per i cazzotti del Tyson dei tempi d’oro.

Tutto per rapina, per costringerle a mollare i 6 mila euro dell’incasso di giornata. Loro sono finite in ospedale malconce, i due giovani pregiudicati aretini che le hanno aggredite hanno invece sperimentato il sapore della galera, dalla quale, sia detto fra parentesi, non usciranno tanto facilmente. Intanto li aspetta l’udienza di convalida col Gip.

E la rapina, aggravata dalle lesioni, non è reato per il quale le porte del carcere siano girevoli come quelle del Grand Hotel. Succede tutto sabato pomeriggio, a San Leo appunto, a due passi dall’incrocio tristemente famoso perchè lì un rumeno travolse e uccise ubriaco la mamma con la figlia bambina. Nei pressi c’è il condominio che assomiglia piuttosto a una casa del sesso a pagamento: un appartamento occupato dalle cinesi, un altro da una coppia di squillo sudamericane, ancora prostitute al piano superiore.

Quando si dice un palazzo dalla fama al di sopra di ogni sospetto. E’ lì che intorno alle sei di sera suonano il campanello i due aspiranti clienti. Se avessero in programma una seduta di sesso seguita dalla rapina o se invece fossero andati direttamente per aggredire le cinesi e portar via il denaro è impossibile dirlo: bisognerà aspettare che le «lucciole» con gli occhi a mandorla, ancora sotto choc in ospedale, siano in grado di raccontare quanto è accaduto davvero.

Fatto sta che dopo qualche minuto i due aretini gettano la maschera: fuori i soldi. Le cinesi hanno recalcitrato dinanzi alle minacce? Oppure è diventata una lezione di «arancia meccanica» del tutto gratuita? Anche questo non è chiaro. Di sicuro c’è solo il pestaggio, violentissimo, alle quali le due prostitute vengono sottoposte. Calci e schiaffoni, pugni e botte in testa. Con un rumore che deve essere sembrato quello di uno spaghetti western.

Tanto che si allarmano persino i vicini, qualcuno dei quali pensa bene di chiamare i carabinieri: correte, perchè qui si stanno ammazzando di botte. Dal comando dirottano subito a San Leo una pattuglia del Radiomobile, il reparto di pronto intervento, poi arrivano anche gli uomini della stazione. Nell’appartamento, insieme alle due cinesine, una di 37 e l’altra di 40 anni, ormai a terra col volto tumefatto e le ossa peste, c’è ancora uno dei due aggressori.

L’altro è riuscito a scappare, ma non va lontano: i carabinieri lo acchiappano poco dopo in un parco della zona. Entrambi hanno precedenti per droga e per rapina (il che può far intuire a cosa fossero destinati i soldi del colpo, se fosse riuscito), entrambi ammettono coi militari, ma non vale fino a quando non lo ripeteranno in presenza dei loro avvocati.

L’attesa è dunque tutta per l’udienza di convalida, entro 96 ore: confesseranno o negheranno? Comunque vada, gli indizi paiono lo stesso corposi. Non a caso il Pm di turno Andrea Claudiani ha dato subito il via libera alle manette.