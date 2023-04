"Sì, è il mio babbo": trovato morto nei boschi, il dolore del figlio che lo riconosce

Castelfranco Pian di Scò (Arezzo), 7 aprile 2023 – «Sì è il mio babbo». La drammatica conferma arriva da uno dei figli di Claudio Bindi di ritorno dal riconoscimento più atroce che possa capitare: quello alla camera mortuaria.

Il castelfranchese, 62 anni, è stato ritrovato in un bosco tra Figline Valdarno e la frazione del Brollo. Più o meno a una decina di chilometri da dov’era scomparso.

Il corpo è stato portato all’Istituto di Medicina legale di Firenze per l’autopsia e, in caso di necessità, per l’esame del dna. Immediatamente si è affacciata l’ipotesi che si trattasse proprio del valdarnese scomparso due mesi fa, al punto che è stato chiesto ai congiunti di andare a visionare gli indumenti che aveva addosso la persona al momento del ritrovamento.

L’allarme è scattato mercoledì pomeriggio, quando due persone che stavano passeggiando nella zona, al confine tra il Valdarno e il Chianti hanno segnalato alle forze dell’ordine un cattivo odore che proveniva da un anfratto.

Sul posto, tra l’altro una zona impervia, si sono portati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Figline. Addosso all’uomo, in avanzato stato di decomposizione, non sono stati trovati documenti, quindi in un primo momento non è stato possibile scoprirne generalità e l’età.Bindi, al

momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero e pantaloni color verde militare. Della vicenda si è occupata anche la trasmissione Rai "Chi l’ha visto?". Una troupe, nelle settimane scorse, si è infatti recata nella casa di Pulicciano, ai piedi del Pratomagno, dove abita la famiglia, per intervistare la mogli e i figli.

I familiari non si sono mai arresi e hanno sempre cercato di trovarne una traccia. In un primo momento, per le ricerche, sono stati utilizzati anche i cani addestrati per la ricerca delle persone scomparse. Ricerche senza esito. Fino a ieri. Purtroppo. Nella giornata di oggi sarà eseguita, sul corpo dell’uomo, l’autopsia per stabilire le cause della morte.