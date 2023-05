Classico in scena "Messaggi" tra scuola e palco

Millecinquecento studenti di ogni ordine e grado, diventati attori e pronti adesso a mettere in scena qunato sperimentato durante l’anno. Un anno di teatro per le scuole quello firmato Noidellescarpediverse. L’associazione culturale aretina è stata impegnata in una serie di progetti didattici e laboratori che hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta delle dinamiche del palcoscenico e che vivranno ora le emozioni di chiudere questo percorso artistico con la messa in scena di veri e propri spettacoli.

Tra gli appuntamenti la rassegna "Il Classico in scena" che, inserita nel festival per le scuole "Messaggi" della Rete Teatrale Aretina, è in programma da giovedì 25 a sabato 27 maggio al teatro Pietro Aretino. Gli attori saranno i ragazzi del Liceo Classico e Musicale "Petrarca" che, guidati dalla regia di Riccardo Valeriani, sono stati accompagnati in un percorso all’interno dell’arte teatrale culminato in un lavoro di interpretazione e riscrittura dei testi dei grandi autori di ieri e di oggi. Il laboratorio, coordinato dalla professoressa Rossana Gadani, permetterà di mettere in scena tre spettacoli scritti dall’autore Samuele Boncompagni, in programma per tre serate in doppia replica alle 19 e alle 21.30: il 25 maggio sarà la volta della divertente commedia "Goldoni Sei Meno Meno" che racconta di un gruppo di ragazzi impegnati nel mettere in scena un testo del celebre commediografo veneziano, poi il 26 maggio sarà possibile assistere a una riscrittura dell’opera shakespeariana "Sogno di una notte di mezza estate" e il 27 maggio sarà presentato "Il divano" in cui sono narrate le tormentate vicende di una piccola città di provincia. Questa rassegna sarà anche un’occasione per festeggiare la conclusione del trentesimo anno di laboratori proposti dall’associazione Noidellescarpediverse all’interno del Liceo "Petrarca", unico nel suo genere a livello nazionale in termini di longevità e partecipazione. L’attività di educazione al teatro ha coinvolto anche i ragazzi della media "Cesalpino" che martedì 23 e mercoledì 24 maggio termineranno il progetto "We love Shakespeare" dedicato alle opere di uno dei più celebri drammaturghi della storia.

A.B.