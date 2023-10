Classica a San Giovanni. I protagonisti sul palco

Spegne diciotto candeline il Festival di Musica Classica Città di San Giovanni. La rassegna, organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese in collaborazione con il Comune e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, diventa maggiorenne. Fino al 3 dicembre tanti concerti di musica classica nel centro storico della città, nelle sedi della Pieve di San Giovanni Battista, della Sala La Nonziata e del Museo della Basilica Santa Maria delle Grazie e negli istituti superiori Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Petrarca di Montevarchi.

Musicisti di fama internazionale, con brillanti carriere, protagonisti nelle più prestigiose sale da concerto sia europee che extra-europee, presenteranno importanti repertori della letteratura musicale: Konstantin Bogino, Miomira Vitas, David Boldrini, Bertrand Giraud, Marion Leleu, Laura Rodriguez, Piano Duo Wang-Koltun (foto), Daniele Dori, Eugenio della Chiara, l’Orchestra Italian Opera Florence, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Jan Milosz Sarzyski, Aiman Mussakhajayeva, Cristina Altamura. In questo anno ricorre il 350esimo anno della nascita di Francesco Feroci, organista, poeta e compositore, a cui è intitolato l’istituto dell’Associazione Musicale Valdarnese e, proprio per celebrare questa ricorrenza, il direttore artistico Andrea Turini ha programmato concerti con i giovani dell’Istituto oltre ai concerti dei docenti. L’ingresso ad ogni concerto è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Sabato 28 ottobre alle 18 nella Sala La Nonziata per il 350esimo di Francesco Feroci spazio ai giovanissimi pianisti: Tommaso Roncolini, Ruben Amato, Marco Meacci e concerto di Pianoforte di Zeno Lodolini con musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Liszt. Sempre il 28 ottobre alle 21 nella Sala La Nonziata si esibiranno Silvia Fignelli al pianoforte e Francesco Marconi al violino con musiche di Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin. Domenica 29 ottobre alle 15 nella Pieve San Giovanni Battista Lorenzo Nucci al pianoforte e il Quintetto d’archi con Aurora Agostinelli ed Elena Marchetti al violino, Martina Giualianelli alla viola, Tecla Benedetto al violoncello e Bianca Sartor al contrabbasso con musiche di Beethoven. Sempre il 29 ottobre ma alle 16 alla Nonziata Anna Massi al pianoforte con musiche di Bach, Beethoven, Chopin e alle 17 nella Pieve San Giovanni Battista Maria D’Agostino al pianoforte con musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov. Domenica 29 alle 18 alla Nonziata anche Gabriele Cerofolini al pianoforte con musiche di Haydn, Liszt, Bartok.