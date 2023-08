Classi del liceo traslocano Lavori nella succursale Il Comune chiede certezze

di Claudio Roselli

Non manca la polemica sullo spostamento degli studenti del biennio del liceo "Città di Piero", soprattutto per le procedure di comunicazione che sarebbero state adottate e per il rischio di un trasferimento ad Anghiari. La maggioranza consiliare di Sansepolcro fa chiarezza sulla questione per chiedere certezze, fermo restando che l’ente di competenza è la Provincia di Arezzo. Ma l’amministrazione comunale ha il dovere di rappresentare i bisogni e le esigenze delle famiglie e delle istituzioni del proprio territorio. L’argomento è noto: a partire dal prossimo anno scolastico, la succursale di via Massimo Inghirami che ospita gli alunni del biennio del liceo scientifico sarà interessata da lavori di ristrutturazione. Il sindaco Innocenti da tempo aveva sollecitato la Provincia di Arezzo nell’adottare soluzioni, chiedendo al presidente della Provincia di poter partecipare alla riunione fissata per il 19 luglio scorso e organizzata dall’ente provinciale con il Provveditorato: richiesta negata. "Di fronte ai silenzi della Provincia, al mancato coinvolgimento del nostro Comune, alla circolazione di insistenti e preoccupanti voci (mai smentite) che prefiguravano lo spostamento, totale o parziale, degli alunni ad Anghiari – si legge nella nota - come gruppi di maggioranza ci siamo attivati, predisponendo e presentando il 13 luglio un apposito ordine del giorno, illustrato poi il 31 in consiglio comunale.

Qui si è innescato un iter che definiamo "rituale" nel corretto e dignitoso rapporto fra istituzioni. Quella sera è stato il consigliere Laura Chieli di FdI-Sansepolcro Futura, esponente del consiglio provinciale, a replicare, criticando la nostra legittima azione e asserendo infine "che una soluzione è stata trovata". Il tutto in mancanza, a quella data, di un qualsiasi documento ufficiale fatto pervenire dalla Provincia al Comune di Sansepolcro". A dire insomma dei gruppi di maggioranza, Laura Chieli – pur conoscendo la decisione della Provincia – non avrebbe informato il sindaco, attendendo la seduta del 31 per "spettacolarizzare" il suo intervento e il giorno dopo è arrivata a Palazzo delle Laudi la nota della Provincia: peraltro, non si trattava di un documento firmato dal presidente, ma dal suo staff, nel quale si parla dei lavori che inizieranno in novembre e della collocazione temporanea degli studenti nei locali del Tecnico Economico, ossia della vecchia Ragioneria. "Ribadendo l’irritualità di un simile comportamento da parte della Provincia, prendiamo comunque atto di quanto comunicato" conclude la nota.