Classe di geometri datata 1961 "Quanti ricordi che riaffiorano"

"Tra i ricordi che ancora mi emozionano ci sono quelli legati a questa foto. È la classe 5° B dell’istituto Galileo Galilei geometri, risale al 1961". Una foto in bianco e nero che ha attraversato gli anni, e che porta con sé indelebili ricordi. "Tra i colleghi ci sono Ugo Muccini, responsabile della fabbrica di Palazzo Vecchio, Fabrizio Torricini, geologo della Provincia ed altri tecnici e professionisti, compagni che vorrei rintracciare per organizzare una rimpatriata. Purtroppo il tempo ha portato via alcuni di loro", Alberto.

Eravamo a scuola insieme, abbiamo condiviso professori geniali e insegnanti nevrotici, interrogazioni e compiti fiume. E poi, dopo il diploma, ciascuno per la sua strada. Alla fine i vecchi compagni di scuola, anche quelli più vicini, finiscono per perdersi di vista. È la certezza di venire proprio da lì, di avere delle radici e delle motivazioni in comune con quelli che, a prima vista, sono solo un gruppo di signori di mezza età un po’ sciupati. E invece sono proprio loro: i tuoi compagni di scuola.