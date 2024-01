Clamoroso. Nicola Benini corre a Bucine con una lista civica. Spaccatura con il Pd

Arezzo, 26 gennaio 2024 – L'attuale sindaco di Bucine Nicola Benini si candiderà alle prossime elezioni amministrative non con il Partito Democratico, ma con una lista civica, di cui faranno parte altri componenti della giunta e del consiglio comunale. La notizia è clamorosa, anche se, nei giorni scorsi, anche sul nostro quotidiano, avevamo spiegato la situazione in atto nel centro sinistra del comune valdambrino, con una spaccatura che, adesso, è diventata ufficiale. Parlando di quanto fatto in questi anni, l'attuale primo cittadino ha accusato l'area politica di riferimento di non averlo appoggiato a dovere. "In alcune occasioni - ha spiegato Benini in una nota ufficiale - è mancato il supporto di una parte di coloro che dovevano politicamente sostenerci e incoraggiarci che invece, anche recentemente, hanno seminato dubbi proprio sull’operato di questo gruppo. Ad esempio, voci false su un inesistente dissesto economico smentite dai fatti, con l’approvazione del bilancio di previsione 2024 avvenuta nel consiglio comunale di dicembre 2023, un bilancio sano e reale che ci permette di arrivare a fine legislatura con una situazione economica migliore di quella che abbiamo trovato 5 anni fa. Per tutti questi motivi, - ha aggiunto - ci sembra giusto dare continuità al lavoro svolto proponendoci come lista civica, tutti insieme, assessori e consiglieri comunali, che con la loro serietà, la loro lealtà e il loro senso di responsabilità hanno garantito in questi anni difficili che l’azione amministrativa fosse svolta nel pieno rispetto delle regole e degli impegni presi con i cittadini".

"Nelle prossime settimane, quindi, ci rivolgeremo a tutta la comunità e lavoreremo alla composizione di una lista civica che rappresenti concretamente la nostra società - ha proseguito Benini - Contatteremo le associazioni, le categorie del mondo lavorativo e le figure rappresentative del nostro territorio, per creare una squadra fatta di persone valide che hanno a cuore il proprio territorio e pronte a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per il bene di Bucine e di tutta la Valdambra. Tutti Insieme, Uniti, per il futuro della nostra comunità". Del nuovo percorso faranno parte Nicola Benini, Massimo Cigolini, Annamaria Lamioni, Monica Fini, Laura Badii, Paola Coppi, Loredana Lombardi, Sandra Lottarini, Matteo Maestrini, Linda Milaneschi, Pietro Nieddu, Ferruccio Picchioni e Michela Procelli. Questi, infatti, coloro che hanno firmato il documento.

Benini ha poi tracciato un bilancio di quanto fatto in questo quinquennio. "Sono stati cinque anni difficili, nei quali a pochi mesi dall’insediamento abbiamo dovuto affrontare il Covid, una pandemia mai vista prima alla quale nessuno era preparato, che ci ha tenuti impegnati per due anni - ha spiegato - In particolare con la nostra RSA Fabbri Bicoli, per la quale abbiamo dovuto scontrarci con determinazione contro tutti per impedirne la chiusura, che avrebbe causato la perdita del posto letto per oltre 60 ospiti e la perdita del posto di lavoro per tutto il personale che aveva lottato con coraggio e abnegazione contro la pandemia". "Nell’aprile 2021 - ha proseguito l'attuale sindaco - è scoppiato il caso del Keu, che ha interessato il nostro territorio con 3 siti potenzialmente inquinati per i quali stiamo ancora lavorando, insieme a Regione, Arpat e autorità giudiziarie, per metterlo in sicurezza. Più recentemente abbiamo dovuto affrontare il rincaro eccezionale del gas e dell’energia, che ha causato aumento incontrollato dei prezzi e problemi di approvvigionamento di materiali, elementi che hanno rallentato gli appalti pubblici. Abbiamo dovuto risolvere anche un contenzioso vecchio di oltre quindici anni, quello del Project, non causato da noi, ma con il quale abbiamo dovuto fare i conti a causa di sentenze avverse, e siamo riusciti a chiuderlo grazie ad una transazione che ha portato risparmi per l’Ente e la fine di costosi contenziosi legali. Nonostante queste difficoltà, partecipando a numerosi bandi regionali o del PNRR - ha continuato il primo cittadino - siamo riusciti a reperire quasi 5 milioni di finanziamenti per opere che stiamo concludendo, ma molte delle quali sono appena iniziate o devono ancora iniziare. Ed abbiamo continuato a lavorare a temi importanti come i nuovi strumenti urbanistici, il turismo e il territorio, addirittura come Ente capofila di tutto il Valdarno per quanto riguarda l’Ambito Turistico e il Distretto Rurale".