Civitella si accende per il Meyer. Musica e spettacoli sotto le stelle in una serata di grande solidarietà

di Matteo MarzottiCIVITELLAL’ultima edizione ha permesso di raccogliere qualcosa come 10mila euro, il ricavato di una serata all’insegna di tanta musica, divertimento e ovviamente anche buon cibo. Adesso l’obiettivo è ripetersi e, perché no, magari migliorarsi ancora. A Civitella è tutto pronto per l’edizione 2025 di Civitella per il Meyer. Un appuntamento che è diventato ormai una tradizione dell’estate aretina, in grado di mettere insieme dj, vocalist, club e associazioni del territorio, trasformando il piccolo borgo medievale della Valdichiana in una discoteca a cielo aperto dove l’unico fine, oltre al divertimento, è quello di aiutare la fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Ecco l’obiettivo che, in primis, Salvatore Carcavallo e Nicola Lucioli vogliono perseguire insieme alla Pro Loco ed al Comune di Civitella in val di Chiana, che cha concesso il proprio patrocinio. In Piazza don Alcide Lazzeri sabato 26 luglio, spazio alla cena e allo spettacolo degli artisti del Circo Bianco, ma anche e soprattutto alla musica dei numerosi dj, che per una volta non si esibiranno nei locali della Toscana (e non solo) ma nella piazza del borgo.

Absolut, Alessio Noferi, Alfredo, Elia Cuccoli, Gabri Maro, Gianmaria Mariottini, Giorgio Salvadori, Johnny Ego, Little Bridge, Lorenzo Paggetti, Luca Minelli, Luca Parrini, Martin Schicchi, Mirco Mancini, Nicola Lucioli, Stefano Cavatini e Vanessa. Con loro i performer Bigo Live Percussion e Saxo Sax, e i vocalist come Alessio Sisi, Lorj Mecherini, Salva, Sam Cambria, Stefania Casi, Stefano Letizia e Super Pepi. Special guest di questa edizione, grazie anche alla partnership con Radio m2o, dj Shorty, all’anagrafe Francesco Sortino. Uno tra i dj più seguiti e amati d’Italia sarà quindi di scena a Civitella in un evento benefico. Non una presenza sui generis visto che Shorty è da sempre al fianco di progetti legati alla solidarietà, sottolineando appunto come la musica sia anche e soprattutto inclusione. Per partecipare alla cena (a partire dalle ore 20, costo 30,00 euro) è necessario acquistare il ticket in prevendita. Tutte le info sulle prenotazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale Instagram e Facebook dell’evento Civitella per il Meyer.

Dalle ore 22.30, al termine della cena, è possibile accedere direttamente alla piazza al costo di 7 euro con drink incluso. Sarà a disposizione un servizio di navette gratuito dalle 19.30 alle 2.30 che collegheranno i parcheggi allestiti per l’occasione con gli accessi al borgo.