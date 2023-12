Civitella, la chiesa rinasce dopo il crollo. La riapertura per il presepe vivente

Civitella (Arezzo), 15 dicembre 2023 – A Oliveto è tutto pronto per l’appuntamento di domenica prossima quando il presepe vivente tornerà ad animare il piccolo borgo della Valdichiana con le sue rappresentazioni sacre, arti e mestieri antichi, animali e non solo. Quest’anno il presepe, in quella che è la sua prima uscita, è forse sentito più che in passato. Domenica prossima (dalle 15.30 alle 19) sarà possibile tornare dopo più di un anno all’interno della chiesa di Sant’Andrea. La stessa chiesa che nella notte del 25 agosto del 2022 vide crollare sul sagrato la propria facciata in pietra, sotto il peso del tempo e degli agenti atmosferici. La pioggia entrando nelle crepe anche del tetto aveva trovato terreno fertile e il calore dell’estate aveva aiutato il distacco di quello strato di materiale. Un boato che aveva svegliato le poche anime del borgo medievale dove la chiesa sorge dal 1300.

Nel crollo erano rimaste danneggiate tre vetrate oltre ad una porzione del tetto e alla facciata. L’iter per il restauro e per interdire l’area era subito partito e dopo un intenso lavoro, lungo un anno e qualche mese, ecco l’edificio a nuova vita. La facciata adesso è stata intonacata, con un colore giallo che richiama quello degli edifici storici che sorgono all’interno delle mura del borgo. Le vetrate sono state ripristinate, e altri interventi strutturali sono stati portati a compimento per una messa in sicurezza dell’edificio tanto caro non solo alle comunità di Albergo e Oliveto, ma anche a quanti hanno scelto in passato questa chiesa per celebrare battesimi, matrimoni e non solo. Quella facciata crollata era per certi versi una ferita aperta che adesso si è ormai chiusa, superando anche l’ondata di maltempo dello scorso novembre quando il forte vento aveva spazzato via le tegole del campanile, subito sostituite.

Domenica la prima uscita del presepe vivente con la riapertura per la natività, quindi la sera della vigilia di Natale don Gualtiero Mazzeschi potrà tornare a celebrare messa dall’altare della chiesa di Sant’Andrea dopo oltre un anno. Forse il regalo più atteso per questo Natale in attesa poi della visita del vescovo Migliavacca, che ha già confermato la sua presenza per il pomeriggio del 26 dicembre. Il vescovo, esattamente come un anno fa tornerà ad Oliveto per visitare il presepe, che questa volta avrà la sua rappresentazione più significativa proprio all’interno della chiesa restaurata.