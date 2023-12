Cittadini bocciano il progetto dell’area per la produzione di asfalto

SANSEPOLCRO

È polemica a Gricignano di Sansepolcro sul progetto che prevede il trasferimento di un’azienda di conglomerati bituminosi nell’area di Ciapanella, in aperta campagna e in un’area circondata da verde. Contro insomma la produzione di asfalto, si è costituito il comitato "Salviamo la campagna di Gricignano", per opera di un gruppo di cittadini del posto preoccupati di tutelare il territorio, l’ambiente e la qualità della vita. La molla che ha immediatamente portato alla mobilitazione è stata l’approvazione di un progetto che, tramite specifica variante, prevede il trasferimento di un’attività economica ritenuta impattante nel tratto di campagna tra il centro dell’abitato e il podere Violino. L’azienda in questione, oggi ubicata in un altro sito della zona industriale Alto Tevere di Sansepolcro, sorgerà in un appezzamento verde che costeggia via del Tevere, ovvero il cammino di Francesco che percorrono i pellegrini che attraversano questo tratto di Valtiberina.

"Vista la specificità della sua attività – scrive il comitato - il nuovo impianto non potrà non generare un significativo impatto sulla qualità dell’aria, delle acque (superficiali e sotterranee) e sul paesaggio. Inoltre, in considerazione del fatto che Sansepolcro sta vivendo, ormai da diversi anni, un processo di deindustrializzazione (oltre che di decrescita demografica), un’ulteriore estensione della zona industriale non può che apparire inopportuna e dannosa, oltre che anacronistica; con l’aggravante che in questo caso specifico si arriverebbe ad intaccare, in maniera pesante, una porzione di campagna di indubbio pregio ambientale e paesaggistico". Tutto questo progetto appare dunque in palese conflitto con il processo di riqualificazione che Gricignano ha intrapreso negli ultimi anni: dopo aver superato diverse criticità, il comitato vorrebbe dunque evitare che si possano nuovamente produrre conseguenze negative per la popolazione.