Cittadella dello sport verso il rush finale

di Marco Corsi

Procedono speditamente, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori alla Cittadella dello Sport che sorgerà nell’area a nord di San Giovanni. Tre i cantieri in contemporanea: il primo è al Campo il Veliero, il secondo allo stadio Virgilio Fedini, dove è in corso la realizzazione della nuova recinzione e la messa in sicurezza della copertura della tribuna, il terzo all’antistadio "Rino Ciantini". Nelle prime due settimane di agosto sarà posato in manto erba sintetica al Veliero, che tra il 20 e il 25 agosto sarà ultimato. Un intervento importantissimo, che darà una risposta concreta e funzionale ai tanti ragazzi del settore giovanile della Marzocco Sangiovannese. Riguardo al Ciantini, sono in corso tutti i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della Casa del Merlo, che saranno pronti entro la fine del prossimo mese, con il rifacimento della pavimentazione, degli impianti tecnologici, dei rivestimenti e la sostituzione dei servizi igienici.

Ultimati invece i nuovi spogliatoi al Pallone Tensostatico, dove nelle settimane a venire sarà steso il parquet e verrà installato l’impianto di illuminazione. "Tutti gli interventi – ha spiegato il presidente della Marzocco Maurizio Minghi – sono propedeutici alla ripresa delle attività agonistiche e quindi saranno ultimati entro il 30 agosto. Per il resto ci prenderemo qualche settimana in più. Mi riferisco, ad esempio, al campo di calcetto e di padel. Certamente entro fine anno la Cittadella dello Sport sarà completata". Riguardo allo stadio, anche in questo caso i lavori sono a buon punto. Si sta procedendo alla realizzazione della nuova recinzione e in questi giorni sono stati montati i ponteggi sulla tribuna, per interventi alla copertura, una delle problematiche maggiori del massimo impianto sportivo cittadino, dato che, nelle giornate di pioggia, si registravano infiltrazioni. Tutti i lavori al Fedini si concluderanno nel mese di settembre. Gli interventi allo stadio – costo 600mila euro – sono in carico al Comune.

Il progetto per la Cittadella dello Sport è stato invece assegnato ad un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Marzocco Sangiovannese, dal Consorzio Faros di Firenze e dallo Studio di Architettura Serafini di San Giovanni. 970mila euro di investimenti con opere che prevedono nel dettaglio due nuovi campi di calcio a 8 con un manto in erba sintetica, oltre al nuovo campo di padel ed al rifacimento di quello da calcio a 5 all’antistadio. Il piano progettuale comprende inoltre la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione del campo "Calvani" con nuovi proiettori a led, la sistemazione delle reti di recinzione perimetrale, nuovi punti di ristoro.Tra gli interventi previsti anche la ripulitura dell’area in stato di abbandono compresa tra il pallone tensostatico ed il campo di calcio a 5 e la pista di macchinine radiocomandate. Verrà inoltre progettata un’area giochi dedicata ai bambini.