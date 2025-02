Città murate. Ecco a chi i soldi

Più di venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e potranno essere fruite e godute dai cittadini toscani, grazie ad un bando a sostegno delle città murate e delle fortificazioni. Tra queste c’è anche il vecchio borgo di Castelnuovo d’Avane a Cavriglia, già destinatario di fondi Pnnr per 20 milioni di euro. Ma questi interventi saranno specifici e l’azione si concentrerà sulla rigenerazione del centro storico del cosiddetto paese "fantasma". Verrà infatti realizzata, utilizzando materiali legati al territorio, una torre di accesso alla parte alta del borgo e saranno eliminate le barriere architettoniche grazie a un ascensore. L’intervento ammonterà a 300mila euro, stanziati direttamente da Regione Toscana. Il nucleo originario del piccolo borgo, inoltre, rinascerà grazie alle risorse europee, e si trasformerà radicalmente nei prossimi anni, per diventare una forte attrattiva del turismo nazionale ed internazionale. Sorgeranno due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, strutture turistiche come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, una casa dell’arte contemporanea, residenze per artisti, botteghe commerciali ed artigianali, abitazioni dedicate al social housing ed ai giovani. Il bando si inserisce nell’ambito degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 che prevede, all’obiettivo dal titolo "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", di consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano. Per questa azione, che ha visto la partecipazione al bando di oltre sessanta Comuni, Regione Toscana ha destinato 5 milioni di euro di proprie risorse nel bilancio 2024-2026. In provincia di Arezzo sono state selezionate altre tre proposte: Cortona beneficerà di un contributo di 240mila euro, Lucignano di 272mila euro e Marciano di 226mila euro.