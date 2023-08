Città deserta, pronto soccorso pieno Ad agosto oltre 160 accessi al giorno

di Alberto Pierini

AREZZO

L’inverno soffia solo dalle parti del pronto soccorso. Non siamo alle punte di accessi di gennaio o di marzo, quando prima l’influenza e poi i malanni di stagione scatenano la corsa all’emergenza. Ma siamo ben oltre il tetto che una città deserta o quasi per le ferie farebbe immaginare.

I numeri? Dal primo al 15 agosto 2478 gli accessi passando dalle domande del triage. Una media di circa 165 pazienti al giorno. Ed è un dato non indifferente. Inferiore a quello registrato a luglio, quando la media quotidiana sfiorava i 190 ingressi. E perfettamente in linea con quello di un anno fa.

Vogliamo stringere la forbice ai giorni di Ferragosto? Bene, dall’11 al 15 agosto il campanello del pronto soccorso è suonato 731 volte, circa 145 al giorno. E’ il dato del San Donato, di gran lunga il cuore dell’emergenza aretina.

Ma che andrebbe completato con quello degli altri punti di riferimento in provincia. A Bibbiena 566 gli accessi nella prima quindicina di agosto, più che a giugno, tanto per avere un punto di riferimento, a conferma che il Casentino moltiplica d’estate le sue presenze.

A Cortona poco più di 500 le richieste di aiuto nello stesso scorcio di agosto. A Montevarchi sono state 1253, in questo caso molto meno delle oltre 1500 di giugno e di luglio, il segnale di un bell’esodo dalla valle che guarda Firenze. Su Sansepolcro altri 525.

Se vai a controllare il totale generale non siamo lontani dai 5000 potenziali pazienti che nell’arco di due settimane pienamente estive hanno deciso di presentarsi per farsi controllare, per un motivo o per un altro. Certo, non solo aretini: in questi casi la percentuale di turisti non è indifferente.

In generale è la conferma comunque del lavoro incessante dei reparti di emergenza perfino durante l’estate.

Interessante anche il quadro delle patologie. Prendiamo il caso del San Donato. Su 2478 accessi appena 18 quelli di vera emergenza e 108 quelli la cui urgenza possa essere giudicata indifferibile: sui quali cioè non c’era comunque tempo da perdere.

L’urgenza, sì, ma differibile ammonta a 1032 casi: quasi 1500 i pazienti che spaziano dalle situazioni minori ad una assoluta mancanza di urgenza. Allarmismo? Non sempre è così. Ci sono stagioni nelle quali un filtro determinante, quello dei medici di famiglia, fatalmente si allenta e senza che la guardia medica sia ormai in grado di sostituirsi ai dottori di base.

E’ vero che ogni professionista non lascia mai soli i propri assistiti, indicando dunque recapiti e telefoni dei sostituti, ma il rapporto di fiducia è diverso e spinge con più forza verso il pronto soccorso. E tra i ricoveri ci sono da considerare quelli del fine settimana: un dato che al momento non è disponibile ma in quella fascia oraria nella quale il punto di riferimento ospedaliero non è l’unico ma quasi.

Un quadro che offre la conferma sotto al sole dei problemi che il reparto incontra tutto l’anno, diviso tra i codici davvero di peso e quelli minori, la stragrande maggioranza ad ogni stagione. E che dovrebbe rafforzare il progetto di affiancare al pronto soccorso una guardia medica diurna alla quale affidare le situazioni meno gravi per allentare la morsa sulla vera emergenza. Quasi 5500 i i pazienti sfilati a luglio oltre il triage, 2478 solo nel primo scorcio di agosto. Il controesodo sta per partire: le porte del pronto soccorso si spalancano.