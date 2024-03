Città delle cento buche. Il nostro viaggio nelle strade-groviera fra degrado e pericoli

Basta qualche giorno di pioggia in un inverno con meno precipitazioni della storia per creare le solite voragini nelle strade cittadine. I nostri lettori ci inviano numerose segnalazioni: a rischio sono soprattutto ciclisti e motociclisti che inchiodano all’ultimo minuto tra sonori fischi di clacson che ormai siamo abituati a sopportare. L’appello, prima che sia troppo tardi, va all’amministrazione comunale perché almeno in città si provveda prontamente al ripristino del manto stradale.

Le buche sono il simbolo dell’emergenza che interessa le strade della nostra città: ogni giorno, ognuno di noi ne ha esperienza, consapevole che ogni buca è sinonimo di pericolo. La quantità e le dimensioni delle buche presenti sulle strade comunali spesso rappresentano per il cittadino un semplice indicatore per valutare il buon governo della propria amministrazione che, in quanto gestore della cosa pubblica, ha il compito di garantire sicurezza, comfort di guida, durabilità ed estetica delle strade.

Un monitoraggio costante delle superfici, invece, consente di gestire la buca con largo anticipo. Parafrasando un proverbio della medicina si può affermare che prevenire è meglio che colmare. Acqua e traffico sono i principali fattori che attivano il meccanismo di formazione delle buche stradali.

Sembra quasi una prassi: si tende a intervenire quando le buche si sono già formate e causano i primi disagi e costi inattesi (risarcimenti per veicoli danneggiati, riparazioni costose per i veicoli e per il manto stradale, aumento dei consumi di carburante, maggiore usura degli pneumatici), quando invece un’attività costante di monitoraggio e valutazione programmata dello stato di salute delle pavimentazioni stradali consentirebbe negli anni di programmare i trattamenti, ridurre il numero degli interventi aumentando la qualità e la durata.