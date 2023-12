Cisterna più motivato. Non basta Szwarc

Si chiude con una sconfitta in trasferta per 3-1 il girone d’andata di Superlega della Mint Vero Volley Monza che in casa della Cisterna Volley non è riuscita a cogliere l’ottava vittoria stagionale. Thomas Beretta e compagni, reduci da due successi di fila, hanno provato a rimontare in un incontro non iniziato col piede giusto, nonostante un ottimo Arthu Szwarc, ma dopo aver accorciato le distanze hanno dovuto inchinarsi ai più motivati padroni di casa, a caccia di punti pesanti nella corsa alla salvezza. La formazione allenata da Eccheli comunque nonostante il passo falso ha chiuso al quarto posto della classifica. Ciò vuol dire che la Mint Vero Volley Monza ha centrato un traguardo di prestigio (soprattutto ricordando la nona posizione e quindi la mancata qualificazione di un anno fa), assicurandosi il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione del Consorzio sfiderà Civitanova, a sua volta sconfitta da Verona. Curiosamente, Monza e Verona si sfideranno anche sabato sera nella prima giornata del girone di ritorno di Superlega.

CISTERNA-MINT VERO MONZA 3-1 (25-18, 25-20, 21-25, 25-22)

Andrea Gussoni