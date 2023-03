Cisl dà la sveglia "Ente bloccato da tre mesi"

"Sono trascorsi tre mesi

e ancora non c’è un progetto concreto per lo sviluppo di questo importante ente territoriale" Muove da qui la sollecitazione della Cisl-Funzione pubblica che con il segretario Marizio Milanesi, evita il "risiko" politico e si concentra sull’operatività. "A noi interessa uscire dalle sabbie mobili che bloccano l’azione amministrativa della Provincia". Il sindacato lamenta la necessità di "scelte non più rinviabili, sia per assicurare il buon governo del territorio, sia per riorganizzare gli uffici, valorizzando le professionalità che ci sono ed eventualmente inserendo nuove figure nei settori rimasti sguarniti dai continui pensionamenti".

Milanesi chiede a Polcri di mettere benzina nel serbatoio della macchina e punta la barra sul nuovo contratto enti locali che "presenta molte novità e opportunità che devono essere colte attraverso una programmazione attenta delle attività". L’appunto della Cisl riguarda anche il metodo: "Ci saremmo aspettati un incontro con tutte le sigle sindacali subito dopo l’insediamento; per questo chiederemo di essere sentiti al più presto per pianificare insieme il futuro dell’ente".