Arezzo
16 set 2025
FRANCESCO TOZZI
Cronaca
Circolazione e sosta per disabili: il comune semplifica le regole

Il Comune di Terranuova ha aderito al Registro nazionale Cude, il Contrassegno Unico Disabili Europeo. Si tratta di uno strumento innovativo che rappresenta un’importante semplificazione per i cittadini titolari del permesso e che, allo stesso tempo, contribuisce a garantire maggiore sicurezza e trasparenza.

Il Cude permette alle persone con disabilità di usufruire delle agevolazioni alla circolazione e alla sosta previste dalla normativa, come l’accesso alle zone a traffico limitato, al parcheggio gratuito nelle aree regolamentate, fino alla sosta negli stalli riservati. L’iscrizione al Registro nazionale, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permette di verificare in tempo reale la validità del contrassegno e le targhe associate, riducendo così il rischio di abusi e contraffazioni.

"Con l’adesione al Registro Cude – spiegano dall’amministrazione comunale – facciamo un passo importante verso una mobilità più inclusiva ed equa. Questo sistema consentirà, una volta che sarà adottato in tutti i Comuni italiani, di superare molti adempimenti burocratici, facilitando gli spostamenti delle persone con disabilità anche al di fuori del Comune di residenza".

I nuovi contrassegni disabili riportano in alto il numero di Registro Cude e un codice univoco. Grazie a questi dati, il titolare potrà accedere al Portale dell’Automobilista e consultare online le informazioni relative al proprio contrassegno, utilizzando le credenziali Spid o la carta di identità elettronica.

L’amministrazione comunale ha ricordato che ad oggi non tutti i comuni italiani hanno aderito a questo sistema. Perciò in caso di spostamenti in altri territori, i titolari dovranno verificare se il Comune di destinazione è già operativo sulla piattaforma. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale di Terranuova Bracciolini.

